Andrzej Piaseczny – jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, utwory “Niecierpliwi”, “Prawie do nieba”, “Imię deszczu”, “Chodź, przytul, przebacz”, “Śniadanie do łóżka” – to tylko niektóre z wielkich przebojów, za które publiczność go pokochała .

Pierwsze sukcesy wokalisty to początek lat dziewięćdziesiątych i występy w rockowym zespole Mafia. Ale ogromną popularność – zwłaszcza wśród przedstawicielek płci pięknej – przyniosła Andrzejowi Piasecznemu płyta nagrana z saksofonistą De Mono Robertem Chojnackim. “Sax & Sex” sprzedał się w ogromnym nakładzie a hity “Budzikom śmierć”, Prawie do niebia i “Niecierpliwi” nuciła cała Polska. Album pokrył się podwójną platyną. W 1998 roku artysta rozpoczął solową karierę. Dobrą passę komercyjnych sukcesów podtrzymała płyta “Piasek” z singlowymi przebojami “Mocniej” i “Jeszcze bliżej”.

Dekadę temu prawdziwą sensacją okazał się krążek “Spis rzeczy ulubionych”, nagrany wspólnie z Sewerynem Krajewskim – ikoną polskiej sceny muzycznej, twórcą wielu niezapomnianych hitów Czerwonych Gitar. Był to wówczas najchętniej kupowany album w Polsce. Andrzej Piaseczny nagrywał również ze Stanisławem Soyką, Krzysztofem Krawczykiem i Janem Borysewiczem. Jest laureatem prestiżowych nagród: Telekamery, SuperJedynek, Eska Music Awards i Bursztynowego Słowika. Spełnia się także w roli jurora w popularnym programie “The Voice of Poland”.

W siódmym sezonie widowiska, jako trener wygrał wspólnie z Mateuszem Grędzińskim całą edycję. W 2017 roku artysta świętował 25-lecie pracy artystycznej.

09.03.2024 r godz. 18.00

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli , ul 1-go Sierpnia 9

Bilety dostępne:

Kasa biletowa Domu Kultury tel. +48 (15) 842 09 50

Organizator: tel. 669 179 886 tel. 602 757 446

Sprzedaż internetowa: kupbilecik.pl biletyna.pl

Bilety w cenie: od 120 zł do 150 zł