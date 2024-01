Rozmowa z Ireneuszem PIETRZYKOWSKIM, trenerem II-ligowej Stali Stalowa Wola, nie o… Stali

– Czy wyobraża sobie pan świat bez piłki nożnej?

– Nie.

– W krajach Ameryki Południowej, ale także na południu Europy, w Turcji, Hiszpanii, Włoszech czy Grecji, piłkarzy traktuje się jak bogów, stadiony jak świątynie, a mecze ligowe jak msze. Czy pana zdaniem można mówić, że piłka nożna to… religia?

– W pewnym sensie tak. Chyba JP II powiedział, że z wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza. Poszedłbym krok dalej.

– Kiedy po raz pierwszy zakiełkowało w pana głowie; będę trenerem?

– Byłem raczej słabym zawodnikiem, ale zawsze miałem dużo do powiedzenia. Im byłem starszy, tym bardziej rozumiałem piłkę. W końcówce przygody jako zawodnik, zrobiłem instruktora, zostałem grającym trenerem, no i… poszło.

– A kiedy był pan w przedszkolu, to kim chciał zostać?

– Nie pamiętam. To było strasznie dawno temu.

– Nauczyciele mieli z panem problemy, czy był pan grzecznym, dobrze ułożonym uczniem?

– W szkole podstawowej grzeczne dziecko, świadectwa z czerwonym paskiem, liceum już gorzej i z ocenami, i zachowaniem. Okres buntu. W trzeciej klasie ogólniaka zacząłem grać w pierwszej drużynie Błękitnych Kielce, więc pojawił się problem z nieobecnościami. Jakoś to pogodziłem. Zdałem maturę, a później poszedłem na studia dzienne.

– Czy w młodości dużo pan imprezował?

– Raczej nie. Piłka pochłaniała większość czasu i nie miałem parcia na imprezy.

– Czysta, piwo czy whisky?

– Kiedyś czysta, dzisiaj whisky

– Klasyczny rock, heavy metal, a może hip-hop albo disco polo?

– Bardzo rzadko słucham.

– Komu pan zawdzięcza najwięcej?

– Rodzicom.

– Na co najczęściej wydaje pan pieniądze?

– Teraz, niestety, na firmę, wcześniej na przyjemności. Nie kolekcjonuję pieniędzy.

– Jaką książkę poleciłby pan mi do przeczytania?

– Czytam dużo kryminałów, szpiegowskie, obyczajowe, biografie. Ostatnio Jacka Bartosiaka, który ciekawie opisuje otaczający nas świat. Książka do polecenia to Irwin Shaw „Szus”. Często do niej wracam.

– A ma pan ulubiony film/serial?

– Niemalże wszystko z Denzelem Washingtonem i Bradem Pittem. Jeśli mam wymienić tytuły, to zawsze się rozczulam na „Człowieku w ogniu” i na „Ciekawym przypadku Benjamina Buttona”.

– Każdy trener lubi zakląć szpetnie, więc zapytam, jakie jest pana ulubione przekleństwo?

– Kurwa.

– A jaka jest pana ulubiona… potrawa?

– Kotlet schabowy. Ja jestem chłop ze wsi.

– Umie pan gotować? Jeżeli tak, to co jest pana firmowym daniem?

– Niestety, jajecznica to szczyt moich możliwości.

– Czy jest pan przesądny?

– Nie. Autobus może cofać, a kobieta w szatni nie jest problemem. Ale rozumiem, że ktoś przykłada wagę do takich rzeczy.

– Wierzy pan w przeznaczenie?

– Wierzę, że dobre uczynki wracają. Czy jest to przeznaczenie? Nie wiem

– Czy jest miejsce na ziemi, do którego chętnie pan wraca?

– Dom. Kiedyś to był dom rodzinny babci. Ale też zawsze uśmiecham się szeroko, kiedy na początku tygodnia wjeżdżam do Stalowej Woli.

– Na dwutygodniowy urlop najchętniej wybrałbym się do?

– Gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie są piaszczyste plaże i piękne morze albo ocean.

– Może pan wejść do jakiego chce salonu i wybrać jaki chce samochód. I jaką furą wyjechałby pan na miasto?

– Czasy szybkich samochodów już minęły. Mam 54 lata i nic nie muszę dodawać.

– Czym jest dla pana polityka?

– W świecie idealnym być politykiem, to służyć ludziom. Niestety, nie żyjemy w świecie idealnym.

– Co najbardziej denerwuje pana u ludzi?

– Zazdrość.

– A u dziennikarzy, co pana wkurza najbardziej?

– Jak dziennikarz jest nieprzygotowany.

– Pies czy kot, a może rybki w akwarium?

– Pies.

– Gdybym nie był pan trenerem, to chciałbym być…?

– … trenerem. To najpiękniejszy zawód na świecie. O ile się wygrywa.

– Po piłce nożnej najbardziej ulubioną pana dyscypliną sportową jest?

– Kiedyś koszykówka. Jordan i Chicago Bulls oglądane po nocach, teraz siatkówka na poziomie reprezentacyjnym.

– Najlepszy polski sportowiec wszech czasów to..?

– Zbigniew Boniek.

– A teraz już tylko o piłce. Której ligi rozgrywki ogląda pan najczęściej?

– Polską II ligę, ekstraklasę i ligę angielską.

– Czy ma pan ulubiony klub – z czasów młodości, obecnie?

– Początki to Widzew za czasów Bońka, później Legia Kowalczyka, Wisła Kraków Cupiała, czyli zespoły, które reprezentowały nas na arenie międzynarodowej. Z racji lokalnego patriotyzmu Korona Kielce. Dzisiaj chciałbym dołożyć cegiełkę, żeby „Stalówka” rosła w siłę. I przeżyć raz jeszcze coś takiego, co wydarzyło się 10 czerwca 2023 roku.

– Mój ulubiony piłkarz to…?

– Messi. I wszystko jasne

– Gdyby mógł pan wziąć do prowadzonej przez siebie drużyny piłkarza jakie chce, to na pewno byłby to…?

– Kevin De Bruyne. Żartowałem kiedyś na ten temat z Adamem Imielą i powiedziałem, że jakby de Bruyne do nas przyszedł, to zająłby jego miejsce. Powiedział; nie ma sprawy.

– Czy jest trener, który pana inspiruje?

– Kiedyś Arrigo Sacchi, dzisiaj chyba nie ma jednego trenera, który mocno mnie inspiruje.

– Czy polscy trenerzy są gorsi od zagranicznych?

– Myślę, że nie są. Jeżeli porównujemy naszych trenerów z tymi z topowych lig na świecie, to chyba nie ma sensu, bo możliwości klubów, w których pracują, i jedni i drudzy, są nie do porównania. I takie kluby nie zatrudnią Polaka, bo z jakiego powodu miałyby go zatrudnić? Dlatego nigdy nie dowiemy się, czy Polak dałby radę.

– Co zmieniłby pan w przepisach gry w piłce nożnej?

– Nic.

– Proszę uszeregować w kolejności piłkarskie walory, które odgrywają wiodącą rolę w byciu dobrym lub bardzo dobrym piłkarzem: pracowitość, zawziętość, talent, mocna psychika, dyscyplina, zdrowe odżywianie?

– Jeśli wszystkie występują razem, powinny dać dobrego piłkarza.

– Który pana zdaniem piłkarz powinien znaleźć się w reprezentacji Polski, a którego nie powołuje Michał Probierz?

– Myślę, że dzisiaj nie ma nikogo, kto ewidentnie zasługiwałby na reprezentację a był pomijany przez obecnego czy poprzednich selekcjonerów.

– Kto był lub jest dla pana najlepszym polskim piłkarzem?

– Jeśli sportowcem Boniek, to piłkarzem naturalnie też.

– Jakie jest pana największe marzenie?

– Moje sportowe marzenia są identyczne jak marzenia wielu kibiców ze Stalowej Woli.