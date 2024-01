Budżet gminy Zaklików na 2024 rok po stronie dochodów ustalono na 60 784 050,68 zł, w tym dochody bieżące – 42 421 046,40 zł, dochody majątkowe – 18 363 004,28 zł. Wydatki określono na poziomie 67 049 228,68 zł, w tym wydatki bieżące – 42 356 944,80 zł, wydatki majątkowe – 24 692 283,88 zł.

– Jeśli chodzi o rok 2024 to mamy rekordowy budżet. Ten budżet zakłada wydatki na kwotę ponad 67 mln zł, ale już wiemy, że ten budżet zostanie zwiększony, bo przyznano nam środki w programie „Rozświetlamy Polskę”, więc o 1,4 mln zł będzie trzeba go zwiększyć, jeśli to dodamy będzie 68,5 mln zł. Rzecz, która mnie bardzo cieszy, to duże wydatki inwestycyjne. Jeśli dodamy ten program to będzie to ponad 26 mln zł i to jest 38 proc. budżetu – mówił burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski.

Gmina w bieżącym roku będzie inwestować duże środki w drogi gminne i drogi wewnętrzne oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. – W zeszłym roku udało nam się przejąć drogi tzw. drogi kolejowe czyli są to ulice Dworcowa 1 i Dworcowa 2 w Zaklikowie oraz Dworcowa w Lipie. I to będą takie 3 główne inwestycje drogowe. Przedłużamy ulicę Krzywą w Zaklikowie, która też graniczy bezpośrednio z terenami kolejowymi. Mamy jeszcze szereg inwestycji mniejszych na terenie całej gminy – mówił burmistrz Dariusz Toczyski.

W 2024 roku gmina planuje budowę kanalizacji w miejscowości Gielnia (etap I) oraz kontynuację budowy kanalizacji w miejscowościach Zdziechowice I i Zdziechowice II. W planach jest także budowa dodatkowej studni w miejscowości Karkówka.

Gmina będzie też modernizować, rozbudowywać budynki użyteczności publicznej. – Kończymy w tym roku przebudowę budynku Urzędu Miejskiego, będzie to modernizacja i doposażenie budynków OSP, mamy 5 jednostek i w każdej coś będziemy robić. Będziemy modernizować również budynki oświatowe. We wszystkich jednostkach coś się zadzieje – wyjaśnił burmistrz Dariusz Toczyski. Dodał również, że gmina spore środki zamierza przeznaczyć na rozbudowę i modernizację oświetlenia na terenie gminy. – W ramach tej inwestycji planujemy wybudować nie tylko nowe linie, ale również wymienić stare lampy sodowe na lampy ledowe na terenie całej gminy – mówił Dariusz Toczyski.

W tym roku zakończony ma być rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków

– Mamy też mniejsze zadania, modernizujemy cały czas obiekty sportowe, rozbudowujemy place zabaw i tereny rekreacyjne – mówił burmistrz. Gmina pozyskała także środki na przebudowę budynku kościoła św. Anny w Zaklikowie. – Inwestujemy w różnego rodzaju rzeczy związane z turystyką m.in. jesteśmy na etapie projektowania ścieżek rowerowych, od Zdziechowic do Zaklikowa byłby to ciąg pieszo-rowerowy, natomiast od Zaklikowa do Lipy byłaby to ścieżka rowerowa, przez Lipę już mamy taki ciąg pieszo-rowerowy, natomiast za Lipą w stronę Dąbrowy byłaby to ścieżka rowerowa – zaznaczył burmistrz.