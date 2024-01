Trwa budowa Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach. Dotychczasowy obiekt został zburzony w jego miejsce powstaje nowoczesny obiekt. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec sierpnia, ale są szansę, że obiekt wcześniej zostanie oddany do użytku.

– To już jest praktycznie końcówka i później zostaje kosmetyka, zagospodarowanie terenu przed obiektem. Bardzo sprawnie to idzie, cieszymy się bo nie ma żadnych opóźnień, a wręcz jest ponad stan wykonywane. Oddanie obiektu planowane jest do końca sierpnia, ale myślę, że będzie wcześniej – mówił Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Projekt budowy Centrum Kultury zrodził się kilka lat temu, to kolejny etap rewitalizacji Zaleszan. Pasywny obiekt z zielonym dachem zaprojektowali specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej. W planowanym budynku, oprócz przestrzeni dla działalności kulturalnej, będzie też biblioteka z czytelnią, centralna kuchnia oraz boksy garażowe dla samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Realizację zadania powierzono firmie z miejscowości Rytwiany, która wyceniła wartość zadania na nieco ponad 13,5 mln zł. Dotację na realizację tego zadania gmina pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 mln zł i drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład – 7 mln zł.