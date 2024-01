Juniorzy starsi Stali Stalowa Wola (U19) mają już z głowy rozgrywki o mistrzostwo Polski, natomiast na polu walki zostali juniorzy młodsi (U17) i kadeci (U15).

W środku ubiegłego tygodnia juniorzy starsi rozegrali ostatnią kolejkę. „Zielono-czarni” zmierzyli się w Lublinie ze Startem, a Niedźwiadki Przemyśl podejmowały jego rezerwy. Pauzowała Lublinianka, która praktycznie była pewno tego, że bez względu na wyniki tych obu spotkań, zajmie jedno z dwóch miejsc premiowanych awansem. Stal pewna awansu była tylko w przypadku wygranej. Trudno jednak nawet zamarzyć o zwycięstwie, kiedy w drużynie brak kontuzjowanych zawodników; Marcina Paterka i Bartłomieja Maleckiego i kiedy w czwartej kwarcie, w której stalowcy przejęli inicjatywę, piąte faule łapią najwyżsi gracze naszej drużyny, Jakub Kawalec i Maksymilian Bar. Mecz wygrał Start, a tym, który poprowadził go do wygranej był dwumetrowy Michał Turewicz. Ze Startem o mistrzostwo Polski z naszej grupy powalczy Lublinianka.

Do kolejnego etapu rozgrywek awansował zespół Stali w kategorii do lat 17. W niedzielę podopieczni trenera Partyki podejmowali Resovię, która przyjechała do Stalowej Woli po… zwycięstwo, bo tylko ono dawało jej awans. Do przerwy team trenera Grzegorza Wiśniowskiego dotrzymywał kroku Stali – po 20. minutach wygrywał 31:30 – ale druga połowa należała już zdecydowanie do gospodarzy. Trzecią kwartę wygrali różnicą 8, czwartą 12 punktów i cały mecz 73:54.

Pierwszej porażki w tym sezonie doznali kadeci Stali. W 2. kolejce II rundy, w której w walce o mistrzostwo województwa liczą się już tylko cztery drużyny, stalowcy przegrali w domu z Resanem AZS Politechniki Rzeszowskiej (w pierwszej pokonali Sokół Łańcut). Mimo porażki utrzymali pozycję lidera.

Ligową tabelę otwierają również ich klubowe koleżanki. W rozgrywkach dziewcząt U15 Stal wyraźnie pokonała w Rzeszowie MLKS. Świetnie dysponowane rzutowo w tym meczu były: Benedetta Schiano, Maja Małek i Weronika Urban. Łącznie zdobyły 68 punktów. Z 70 wszystkich, jaki wywalczyła nasza drużyna w tym meczu…

Kobiety

U 15

MLKS – STAL 48:70 (15:19, 11:17, 15:22, 7:12)

STAL: Schiano 29, Małek 25 (1×3), Urban 14, Kurzelewska 2, Wołoszyn, Duszka, Sokal, Sadrakuła, Krokos, Dziechciarz.

Dla MLKS najwięcej Petryniak 15, Mróz 12.

U 13

PIĄTKA – STAL 110:35 (32:6, 23:6, 23:15, 32:8)

STAL: Sokal 15, Gierłach 6, Wilk 6, Śnios 4, Drozd 2, Burdzy 2, Czudak, Dębiak, Kurzelewska, Pado, Wiśniewska,

Dla Piątki najwięcej Dera 21, Jarzynka 21.

Mężczyźni

U 19

START – STAL 81:70 (20:23, 24:16, 10:13, 27:18)

STAL: Krzek 22, Maciej Paterek 17 (2×3), Kacper Kędra 14 (1×3), Baran 10 (1×3), Kawalec 4, Bar 3, Stańczyk, Bełzak, Daca, Rojek.

Dla Startu najwięcej: Turewicz 27 (2×3), Skiba 11.

Tabela końcowa rundy zasadniczej

U 17

KUŹNIA SLO – MOSiR KROSNO 71:60 (16:15, 16:18, 26:18, 13:9)

KUŹNIA: Dziechciarz 26 (4×3), Witych 16 (1×3), Maciejak 12, Fabianowski 8, Turek 7 (1×3), Allagapen 2, Karwas, Kuciński, Pawusiak, Wilczak.

Dla MOSiR najwięcej Chruściel 29 (3×3), Czarnowski 14 (4×3).

STAL – PEMPA RESOVIA 73:54 (20:16, 10:15, 24:16, 19:7)

STAL: Baran 26, Kacper Kędra 23 (4×3), Malecki 9, Stańczyk 8, Zając 2, Rojek 2, Malynovskyi 1, Kotwica, Bełzak, Karol Kędra, Błyskal, Zakrzewski.

Dla Resovii najwięcej Rajchert 22 (5×3), Gil 13.

U 17. Stal Stalowa Wola - Pempa Resovia 73:54 1 of 48 - +

Tabela końcowa rundy zasadniczej

U 15

STAL – RESAN AZS 57:62 (20:12, 13:23, 11:17, 13:20)

STAL: Malecki 20 (1×3), Malynovskyi 19, Frankiewicz 7, Karol Kędra 7 (1×3), Błyskal 2, Drzewi 2, Borek, Skuciński, Khan, Domański, Golas.

Dla Resanu najwięcej Kubiak 21 (2×3), Bartkowiak 20 (1×3).

U 13

SIARKA – STAL 133:36 (37:8, 22:7, 31:10, 43:11)

SIARKA: Orzechowski 40, Włodarczyk 35, Żak 12 (2×3), Jabłoński 10, Janowski 7, Turbak 6, Żarów 6, Kosior 6, Sokulski 4, Walas 3, Saramak 2, Golik 2.

STAL: Dziura 13, Zawisza 10, K.Faraś 7. Mis 4, Potocki 2, Wojtanowicz, Małek, Procnal, Olak, Wyka, Faryński.

WILKI – KUŹNIA 74:70 (18:14, 18:8, 20:17, 18:31)

KUŹNIA: Pomarenko 40, Otto 9, T.Faras 8, Kaczor 5, Magdziak 4, Sroczyński 2, Marchut 2, Basak, Karbarz, Beetz, Koczan, Jędral.

Dla Wilków najwięcej Bijoś 14, Bednarz 14.

U 12

BASKET SCHOOL ROPCZYCE – KUŹNIA 51:74 (8:21, 15:14, 11:20, 17:19)

KUŹNIA: Olejarczyk 18, Kowalik 16, Piętka 14, Magdziak 12, Maksimek 5, Kozioł 4, Radecki 2, Rozkoch a2, Surowaniec 1, Nagawiecki, Bącal.

Dla Basketu najwięcej Przywara 17, Stasiewski 8.

KUŹNIA – WISŁOKA 48”28 (14:11, 15:2, 7:12, 12:3)

KUŹNIA: Piętka 14, Magdziak 10, Kowalik 9, Radecki 1, Rozkocha, Surowaniec, Bącal, Kozioł, Nagawiecki, Maksimek.

Dla Wisłoki najwięcej Wolicki 13, Dubiel 7.