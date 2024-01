W minionym tygodniu odbyła się oficjalna prezentacja zmodernizowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli. W ramach realizowanego zadania wyremontowane zostały również siłownia oraz zaplecze sali gimnastycznej. Ponadto w ZS nr 1 wybudowano siłownię terenową. – To jest nasza ostania sala gimnastyczna, która była remontowana, wszystkie inne mamy już wyremontowane – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Zakres przeprowadzonych w ramach inwestycji prac był bardzo duży. W sali wykonano m.in.: wymianę parkietu, wymianę stolarki drzwiowej, montaż nowych drabinek gimnastycznych, montaż osłon zabezpieczających okna, montaż rolet na oknach, montaż dwuczęściowej kotary grodzącej, nagłośnienia i tablicy wyników. Wykonano również wentylację mechaniczną oraz wymieniono instalację elektryczną.

Wyremontowane zostały również siłownia oraz zaplecze sali gimnastycznej (sanitariaty i szatnie). Siłownia została wyposażona w nowy sprzęt sportowy, w tym m.in.: atlas do ćwiczeń, rower treningowy, wioślarz, bieżnia elektryczna, a także stół do tenisa.

Łączny koszt prac w ramach tego zadania wyniósł: 2 mln 352 tys. zł. Inwestycja finansowana była z dwóch źródeł: budżetu powiatu stalowowolskiego i środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto, w ZS nr 1 wybudowano siłownię terenową, składającą się z 12 urządzeń oraz z obiektów małej architektury. Łączny koszt prac w ramach tego zadania wynosi 46 tys. zł.

– Stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju młodego pokolenia to był nasz cel, to będzie nasz cel i jutro i w najbliższej przyszłości. A bez wątpienia warunki lokalowe, baza szkolna, profesjonalnie wyposażona, nowoczesna i bezpieczna wpływa na jakość kształcenia młodego pokolenia. Cieszę się bardzo, że ta szkoła, „Sikorski”, po wielu latach starań i zabiegów ma ten odnowiony obiekt gimnastyczny – mówił Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

Starosta poinformował również, że dobiegły końca prace przy modernizacji sali gimnastycznej w LO im. KEN, gdzie remont przechodził m.in. dach, elewacja oraz schody. Prace pochłonęły 1 mln zł.