Dwa kocurki szukają odpowiedzialnego domu.

Kotlet to uroczy, około 10-miesięczny kocurek, który przybłąkał się na jedno z osiedli w Stalowej Woli. Był dokarmiany, zadbano o jego szczepienia i kastrację. Gdy tylko zwolniło się nam miejsce wzięliśmy do siebie kocurka aby nie musiał zimować na podwórku. Przeszedł ciężkie zapalenie płuc ale obecnie jest już zdrowy i gotowy do adopcji. Zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany, testy FIV/FeLV negatywne.

Pandzior to około 6-7 miesięczny kocurek, który trafił do nas z tego samego miejsca co Kotlet. Uwielbia wszelkie zabawy, a szczególnie polowanie na wędkę. W stosunku do człowieka jest jeszcze ostrożny i boi się gwałtownych ruchów. Wzięty na kolana po krótkiej chwili głaskania zaczyna pięknie mruczeć. Odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, testy FIV/ FeLV negatywne. To okaz zdrowia gotowy do adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:

Dom Tymczasowy u Marty

Tel. 512-303-993

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067402573891

