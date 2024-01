W Gminie Radomyśl nad Sanem 11 stycznia zorganizowano uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Na uroczystości zjawiło się aż 10 małżeństw z terenu gminy.

Jubileusz pożycia małżeńskiego, zwany również złotymi godami, to okazja do uczczenia 50 lat trwania małżeństwa. Jest to niezwykle ważny moment w życiu pary, który symbolizuje nie tylko długotrwałą miłość, ale również lojalność, oddanie i wzajemne wsparcie.

Na uroczystości przybyłym jubilatom wręczono medale, pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty. Z tej okazji także wójt Jan Pyrkosz złożył przybyłym życzenia:

– Życzę wam drodzy małżonkowie kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu aby każdy dzień przynosił jak najmniej trosk i tylko dobre chwile w otoczeniu rodziny, w stałych kontaktach ze swoimi najbliższymi, znajomymi i przyjaciółmi. Życzę wszystkiego najlepszego w następnych latach, szczęść wam Boże.

W Gminie Radomyśl mieszka aż 5 par małżeńskich, które obchodziły 60-lecie pożycia małżeńskiego i 13 obchodzących 50-lecie wspólnej drogi.

Grawer za 60-lecie pożycia małżeńskiego odebrali Kazimiera i Zygmunt Stecowie z Witkowic. Medale za 50 lat wspólnego życia otrzymali Zofia i Eugeniusz Butrynowie z Rzeczycy Długiej, Zofia i Stanisław Kućmierscy z Chwałowic, Maria i Stanisław Maślachowie z Chwałowic, Danuta i Jan Mazurkowie z Łążka Chwałowskiego, Teresa i Zygmunt Turkowie z Woli Rzeczyckiej, Krystyna i Roman Wiktorowie z Radomyśla nad Sanem, Teresa i Zbigniew Woźniakowie z Antoniowa, Kazimiera i Marian Woźniakowie z Chwałowic, Barbara i Jan Wróblowie z Żabna.

Jubileusz pożycia małżeńskiego jest okazją do celebrowania i podkreślenia wagi miłości i poświęcenia, które para wykazała przez wiele lat. To również inspirujący moment dla innych par, aby zobaczyć, jak można budować trwałe i szczęśliwe małżeństwo.