20-letni mieszkaniec gminy Gorzyce jechał przez Tarnobrzeg z prędkością 102 km/h oraz wyprzedał inne pojazdy na przejściu dla pieszych.

W sobotę przed godz. 10, na ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu, policjanci, wchodzący w skład grupy Speed zatrzymali do kontroli osobowego citroena. Za kierownicą pojazdu siedział 20-letni mieszkaniec gminy Gorzyce.

Okazało się, że kierujący pojazdem jechał z prędkością 102 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, a podczas swojej brawurowej jazdy wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych.

20-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Otrzymał także dwa mandaty o łącznej wartości 3 tys. złotych oraz 28 punktów karnych.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza zimą, gdzie zmienne warunki pogodowe znacznie utrudniają jazdę, wymuszając na kierowcy szybką reakcję na zaistniałą sytuację.