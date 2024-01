Dobiegły końca prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od Kłyżowa do Pysznicy. Zadanie to pochłonęło ponad 14,1 mln zł. W sumie przebudowie poddany został blisko 5,5 km odcinek drogi.

W ramach projektu została rozebrana istniejąca nawierzchnia jezdni wraz z podbudową i wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni. Wzdłuż krawędzi jezdni po jednej stronie zostało wykonane pobocze szerokości 1 m o nawierzchni z kruszywa łamanego, za którym znajduje się istniejąca ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Natomiast po drugiej stronie został wykonany rów ziemny umocniony płytami prefabrykowanymi ażurowymi, za rowem chodnik z kostki brukowej szerokości 1,5 m na długości 1 760 m. W ramach projektu zostało też wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowany odcinek drogi ma aż 5 438 m długości.

– Ta droga jest częścią całości drogi, która biegnie przez całą gminę Pysznica, wcześniej zostały wykonane drogi w Jastkowicach, Pysznicy z rondem i teraz w Kłyżowie, i jeszcze wcześniej był most na rzece Bukowa. Ta droga biegnie do samej granicy powiatu niżańskiego. W sumie włożonych tu zostało pieniędzy na ponad 35 mln zł dotychczas – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Całkowita wartość zadania to 14 mln 130 tys. zł, z czego 11,2 mln zł wyniosło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostałą kwotę pokryto z budżetu powiat stalowowolskiego oraz gminy Pysznica.

– Ta droga powiatowa, która obsługuje mieszkańców Kłyżowa, Pysznicy, Jastkowic i Brandwicy jest w zasadniczej części przebudowana, jest dostosowana do standardów zarówno jeżeli chodzi o jezdnię, jak i elementy wzmacniające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Cieszę się, że w ostatnich latach ta trasa została przebudowana. Imponuje kwota łączna ponad 35 mln zł, ale też trzeba powiedzieć, że lwia część tej kwoty to środki, które zostały przekazane przez rząd pana premiera Mateusza Morawickiego czy to w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład tak jak ten oddawany odcinek, czy to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które posłużyły do wykonania tych odcinków przebiegających przez Jastkowice i Pysznicę – mówił poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Z przeprowadzonej modernizacji drogi cieszy się również wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz. – W ciągu DP łączących Zarzecze z DW 855 mamy jeszcze odcinek blisko 1,5 km gdzie brakuje ścieżki pieszo-rowerowej oraz jest do gruntownej przebudowy cała jezdnia. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się ten odcinek zrealizować. I ta wizytówka gminy Pysznica, ciąg komunikacyjny łączący powiat niżański z DW 855 byłby już całkowicie skończony – mówił Łukasz Bajgierowicz.