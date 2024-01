Budżet gminy Bojanów po stronie dochodowej określono na 54 042.335 zł, w tym: dochody bieżące 40 681 246,72 zł oraz dochody majątkowe 13 361 088,28 zł. Po stronie wydatkowej budżet opiewa na 56 742 335 zł w tym: wydatki bieżące 40 393 535,52 zł oraz wydatki majątkowe 16 348 799,48 zł.

W bieżącym roku gmina kontynuować będzie modernizację energetyczną jednostek edukacyjnych w Przyszowie, Stanach, Bojanowie, Gwoźdźcu, Bojanowie za Rzeką oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Królewskiej w Stanach.

– Kolejne zadanie, które ruszy to będzie przebudowa zabytkowego parku podworskiego w Bojanowie. Chcemy przebudować ciągi piesze – to jest podstawowy zakres i oczywiście kwestia prac przy drzewostanie, bo ten drzewostan wymaga prac pielęgnacyjnych jak i też nowych nasadzeń – mówił Sławomir Serafin, wójt gminy Bojanów.

W bieżącym roku gmina zaplanowała także prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Stanach.

Będą też inwestycje w infrastrukturę drogową. – Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych: jedno zadanie w Bojanowie przy targowisku, połączone z częściową adaptacją targowiska, pod kątem połączenia go z naszą infrastruktura drogową. Remont drogi w Przyszowie na odcinku Zapuście-Katy oraz kontynuacja budowy drogi w Stanach na odcinku Krochowa-do Doliny Zdrowia – mówił Sławomir Serafin.

– Kolejne duże zadanie, z którym się musimy zmierzyć, musimy je rozpocząć to jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stanach. To jest duży projekt, połączony jednocześnie z kontynuacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Laskach. W ramach tego projektu chcielibyśmy skończyć tę miejscowość i wykonać również część kanalizacji w miejscowości Korabina. Chcemy to zadanie rozłożyć na 2 lata – zaznaczył włodarz gminy Bojanów.

Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnych niespełna 500 metrów sześciennych na dobę do blisko 1000. Zadanie wiązać się będzie również z szeregiem prac modernizacyjnych na istniejącej infrastrukturze.

Gmina będzie także wymieniać oświetlenie m.in. w takich miejscowościach jak Gwoździec, Bojanów za Rzeką, Burdze i Ruda.

– Mamy jeszcze 3 zadania, takie, które są zadaniami innych jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym przypadku, przejęliśmy je my do wykonania czyli budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Bojanów-Jeżowe-Kopki w miejscowości Cisów-Las – mówił wójt gminy Bojanów. Ponadto gmina udzieli wsparcia finansowego dla powiatu stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej, Stany-Maziarnia-Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje oraz drogi powiatowej w Stanach.

Gmina ma złożone także wnioski na dotację dla zadań związanych z infrastrukturą oświatową czy na zakup samochodu lekkiego dla OSP Przyszów.