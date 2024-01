Komitet o nazwie „Stalowa Wola od nowa” zapowiedział, że wystartuje w najbliższych wyborach do samorządu Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego i wystawi kandydata na prezydenta miasta. Ale wcale nie musi to być były prezydent Andrzej Szlęzak. – Ja nie jestem za bardzo zainteresowany, żeby pan Nadbereżny przegrał te wybory, jeżeli on wystartuje – taką zaskakującą deklarację złożył przed dziennikarzami Andrzej Szlęzak.

– Ponieważ jeśli on dalej będzie prezydentem, to będzie musiał wypić całe to piwo, które sam nawarzył. I bardzo bym chciał, aby on to piwo wypił – tak uzasadniał dalej Andrzej Szlęzak.

Przedstawiciele „Stalowej Woli od nowa” zorganizowali 9 lutego konferencję prasową. Poinformowali o swych wyborczych zamierzeniach i odpowiadali na pytania dziennikarzy. Przedstawiali się jako komitet skupiający różne środowiska, nie „typowo polityczny”, jako grupę „ludzi zatroskanych sytuacją w naszym mieście i w naszym powiecie”.

Ich diagnoza sytuacji miasta i Huty Stalowa Wola jest jednoznaczna: jest to sytuacja fatalna, zawiniona przez złe decyzje rządzącej miastem i regionem pisowskiej ekipy.

Artur Burak (niedawny kandydat Konfederacji na senatora w naszym okręgu wyborczym), mówił o lukrowaniu rzeczywistości i o czarnych chmurach zbierających się nad Stalową Wolą i powiatem. Stąd też inicjatywa powołania komitetu „Stalowa Wola od nowa”.

Z kolei Andrzej Szlęzak mówił już wprost: – Sytuacja miasta jest zła, jest katastrofalna sytuacja budżetowa (według jego wyliczeń w 2025 r. dług Stalowej Woli sięgnie 600 mln zł!), jak to obserwujemy, to trzeba być ekonomicznym idiotą, żeby mieć takie możliwości partyjnego pupila i ściągania ogromnych pieniędzy kosztem reszty Polski, i z tego wynika to, co wynika – stwierdził były prezydent miasta.

Jego zdaniem, Stalową Wolę czekają teraz zupełnie inne problemy niż kiedyś: społeczne, demograficzne, gospodarcze. A obecny prezydent miasta nie ma żadnych dobrych pomysłów na przyszłość.

– Za kilka lat będziemy tu mieć kilka tysięcy obcokrajowców, a może więcej. Ponieważ brak rąk do pracy powoduje, że już teraz przybywają do nas ludzie z czterech kontynentów. I ten proces będzie się nasilał – podkreślał Andrzej Szlęzak. Mówił także, że o przyszłości Stalowej Woli będzie decydowało to, że jest to najszybciej wyludniające się miasto na Podkarpaciu, że jest to miasto z trzech w województwie, gdzie rodzi się najmniej dzieci i które zaludnia najstarsza populacja.

W tym wątku wtórowali mu młodzi przedstawiciele komitetu: Kacper Szeląg (niedawny kandydat na posła z ramienia Konfederacji), Kamil Maciejak (przedsiębiorca, który powrócił do Stalowej Woli) oraz Kacper Gudziński. Wskazywali np., że zamiast Centrum Aktywności Seniora, powinno powstać Centrum Zawodowej Aktywności Seniora, że miasto w tak tragicznej sytuacji demograficznej powinno promować i wspierać nowe, wysoko technologiczne branże zamiast tradycyjnego przemysłu, a nie takie inwestycje jak akwapark.

– Trzeba tę Stajnię Augiasza posprzątać. Trzeba skończyć z nepotyzmem, z zatrudnianiem partyjnych kolesiów, którzy nie mają pojęcia o pracy, którą dostają. Żony posłów, żony starostów są zatrudniane w państwowych spółkach, a właściwie nie wiadomo, za co iorą pieniądze. Z tym wszystkim chcemy skończyć, podobnie jak z podobnym zatrudnianiem w spółkach komunalnych tego typu osób – podkreślał Andrzej Szlęzak.

Listy wyborcze kandydatów „Stalowej Woli od nowa” mają być gotowe do końca stycznia. Wedle naszych informacji, kandydatem tego komitetu na prezydenta miasta ma być „zupełnie młoda twarz”.