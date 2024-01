Jakie zmiany w prawie, przekładające się na kieszeń obywateli, przyniesie rok 2024? Przygotujmy się na wyższe podatki, możliwy finisz programów osłonowych przed drożyzną, nowe oznaczenia na stacjach paliw czy nowe urządzenia w sklepach.

Ze względu na wzrost przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy muszą się przygotować na wzrost składki ZUS o 12,8 proc. Od 2024 r. będzie to miesięcznie o ok. 180 zł więcej, bez składki zdrowotnej.

Z powodu wzrostu płacy minimalnej więcej zapłacą też osoby, które dopiero zaczynają swoją działalność i korzystają ze stawki preferencyjnej. W ciągu roku zmieni się ona dwukrotnie.

Papierosy i alkohol zdrożeją

Kolejny raz przygotujmy się na wzrost akcyzy na papierosy i alkohol, odpowiednio o 10 i 5 proc. W praktyce oznacza to wzrost cen tych towarów o co najmniej kilkadziesiąt groszy. Dalsze podwyżki akcyzy zaplanowane są aż do 2027 r.

Więcej zapłacimy także za podatki i opłaty lokalne. Ministerstwo Finansów podniosło ich maksymalne stawki o 15 proc. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do radnych naszych gmin i miast.

Ważną zmianą od początku 2024 r. jest obowiązywanie tzw. podatku od plastiku. Chodzi o opłatę od produktów jednorazowego użytku, ale także od opakowań, w których wydawane jest jedzenie i napoje. Nowy podatek wpłynie nie tylko na ich koszt, ale na ogólne ceny towarów wykonywanych z tworzyw sztucznych. Wiadomo, że za kubek na napój trzeba będzie dopłacić 20 gr, a za opakowanie na żywność – 25 gr.

Programy osłonowe

W pierwszym kwartale 2024 r. zostanie utrzymana zerowa stawka VAT na żywność: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż. Nie wiadomo, co stanie się po 31 marca. Jeśli rząd nie zdecyduje się przedłużyć programu osłonowego, musimy przygotować się na powrót stawki 5 proc.

Dobrą informacją jest dalsze mrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla określonych odbiorców. Rządzący zdecydowali się kontynuować ten mechanizm, ale tylko do 30 czerwca 2024 r. Zapewnia on poziom cen z 2022 r. W przeciwnym razie groziłby nam wzrost taryf energii elektrycznej nawet o 76 proc., a gazu o 48 proc.

Oprócz tego w 2024 r. nadal będzie można skorzystać z dodatku osłonowego. Będzie wypłacany tylko za pół roku, ale zostanie powiększony o wskaźnik inflacji za 2022 r. Kryteria dochodowe znane z poprzednich lat nie uległy zmianie.

Płaca minimalna wzrośnie dwa razy

Płaca minimalna to kluczowa kwestia dla blisko 4 mln Polaków. W 2024 r. wzrośnie ona dwukrotnie z powodu inflacji. Od 1 stycznia wyniesie 4 tys. 242 zł, natomiast od 1 lipca będzie to 4,3 tys. zł. Oprócz tego, zmianie ulegnie kwota minimalnej stawki godzinowej. W styczniu wzrośnie do 27,70 zł, a w lipcu do 28,10 zł.

Na znaczące podwyżki pensji czekają kolejne miliony Polaków. Zgodnie z zapowiedziami rządzących nauczyciele otrzymają 30 proc. więcej (nie mniej niż 1,5 tys. zł brutto miesięcznie), a pracownicy sfery budżetowej 20 proc. Wszyscy mogą liczyć na wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.

Od Nowego Roku weszły życie nowe przepisy o emeryturach pomostowych. Osoby zatrudnione po 1 stycznia 1999 r. otrzymają prawo wcześniejszego odejścia z pracy z powodu zatrudnienia w trudnych warunkach. To m.in. górnicy, hutnicy, piloci, kierowcy, ratownicy medyczni, ale zatrudnieni na umowie o pracę.

Nowe świadczenia

Od 1 stycznia 2024 r. program 500 plus zamienił się w 800 plus. Zmiana kwoty świadczenia wychowawczego na 800 zł następuje z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać żadnego wniosku. Co ciekawe, ZUS poinformował pod koniec grudnia, że pierwsze przelewy z nową kwotą zostały już zrealizowane.

Od 1 stycznia 2024 r. przestał obowiązywać specjalny zasiłek opiekuńczy. Zamiast niego ruszy nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. To od 40 do 220 proc. renty socjalnej, czyli od ok. 700 do nawet 3,5 tys. zł. Decyzję o ich przyznaniu będą wydawać wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

W związku z tym świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane na nowych zasadach. Otrzymają je osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnością do 18. roku życia. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z jego pobieraniem.

Jakie waloryzacje, babciowe i renta wdowia

W marcu 2024 r. emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń o prognozowane 11,4 proc., jednak nie mniej niż 164 zł netto. Oznacza to, że najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne zostaną podniesione do 1609 zł netto. Takie środki są przewidywane w ramach wypłaty 13. i 14. emerytury. Oprócz tego należy mieć na uwadze, że nowa koalicja obiecywała przed wyborami podwójną waloryzację, gdy inflacja przekroczy 5 proc.

Niepewne są jeszcze losy tzw. babciowego, czyli 1,5 tys. zł wsparcia dla matek, które zdecydują się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Podobnie jest z rentą wdowią, czyli wyższą wypłatą dla emerytów po śmierci małżonków. Oba świadczenia są zapowiadane, ale nie muszą wejść w życie w 2024 r.

Zmiany w sklepach. Pojawią się nowe urządzenia

Od 1 stycznia 2024 r. w sklepach napoje energetyczne będą mogły być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim. W związku z tym znikną one ze sklepików szkolnych oraz automatów. Konieczne będzie okazanie dowodu osobistego, także podczas zakupów przy kasach samoobsługowych.

Dopiero od 2025 r. w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, w ramach którego sklepy wielkopowierzchniowe będą zbierać butelki i puszki, ale przygotowanie infrastruktury do tego celu zajmie sporo czasu, dlatego sieci sklepów w 2024 r. przygotują się do zmian. Biedronka już testuje pierwsze butelkomaty w swoich supermarketach i należy zakładać, że dołączą do niej kolejne firmy.

Niedziele handlowe

Nie jest przesądzone, czy w 2024 r. dojdzie do zmian w zakresie handlu w niedziele. Polska 2050 w ramach nowej koalicji rządzącej proponowała wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu, ale żadne ostateczne deklaracje w tej sprawie nie zapadły. W tej chwili przepisy przewidują siedem niedziel handlowych w ciągu 2024 r.: 28 stycznia, 24 marca, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 grudnia, 22 grudnia.

Zmiany dla kierowców

Od początku roku przygotujmy się na nowy rodzaj benzyny na stacjach paliw, który wyprze popularną Pb95 i zostanie oznaczony jako E10. Chodzi o benzynę silnikową 95-oktanową, ale z zawartością do 10 proc. objętościowo biokomponentów. Do jej użycia przystosowana jest znaczna większość pojazdów wyprodukowanych od 2010 r. W przypadku starszych aut warto sprawdzić kompatybilność w tym miejscu.

Od 1 stycznia 2024 r. zniknie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu w starostwie. Od tej pory właściciele samochodów będą mieli jedynie obowiązek jego przerejestrowania. Na złożenie wniosku przewidziano 30 dni od dnia nabycia. W innym wypadku posypią się kary, nawet do 1 tys. zł, jeżeli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 180 dni. W mocy pozostaje obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu auta przez dotychczasowego właściciela.

Od 14 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy o konfiskacie samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu. Pijani kierowcy stracą swój własny pojazd w dwóch przypadkach: mając co najmniej 1,5 promila w momencie zatrzymania lub mając co najmniej 1 promil przy spowodowaniu wypadku. Sąd będzie mógł orzec przepadek samochodu, gdy sprawca wypadku będzie miał od 0,5 do 1 promila.

Oprócz tego szykują się zmiany w wyposażeniu pojazdów. Czarna skrzynka, czyli rejestrator EDR, stanie się obowiązkowa od 7 lipca 2024 r. w każdym nowo zarejestrowanym aucie na terenie Unii Europejskiej, bez względu na to, kiedy zostało wprowadzone do sprzedaży. Jej zadaniem będzie zbieranie informacji na temat stanu pojazdu i jego układów w chwili wypadku oraz na moment przed i po zdarzeniu.

Kredyt 2 proc. Duża niewiadoma

Bardzo ważną informacją dla osób, które myślą o zakupie własnego domu lub mieszkania, jest ogłoszone przez rząd wyczerpanie środków na finansowanie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. w latach 2023-2024. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że prowadzi intensywne prace nad nową formułą wsparcia kredytobiorców. Jego założenia mamy poznać na początku roku, niezwłocznie po zakończeniu prac nad projektem.

W tej chwili wiadomo jedynie, że chodzi o ofertę „bardziej atrakcyjną dla osób o niższych dochodach i większych rodzin”. Nowy program ma nie obejmować zainteresowanych, których zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej. Rządzący chcą także, aby nie wpływał na wysokość cen mieszkań na rynku.

A co z obiecanym w kampanii wyborczej przez Koalicję Obywatelską, programem „kredyt mieszkaniowy 0 procent”?

Tu rząd zapewnia, że pracuje nad tym projektem, który jest jednym z komponentów związanych z mieszkalnictwem. Kolejne to środki dla samorządów na remont pustostanów oraz dopłaty do najmu. Czyli na razie nic konkretnego w tej sprawie nie wiadomo.