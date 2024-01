Za nami święta Bożego Narodzenia, jednak okres kolędowania trwa. Gminne Ośrodki Kultury na terenie powiatu niżańskiego zapraszają więc z tej okazji najmłodszych mieszkańców do wspólnego kolędowania. Konkurs i przegląd kolęd i pastorałek ogłoszono między innymi w gminie Harasiuki i Jeżowe.

Organizatorem „Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2024” jest Gminne Centrum Kultury w Harasiukach. Jego celem jest zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, prezentacja dawnych i współczesnych kolęd i pastorałek oraz stworzenie uczestnikom możliwości do zaprezentowania różnorodnego repertuaru kolędowego (w tym własnej twórczości), możliwość wymiany artystycznych doświadczeń i pielęgnowanie tradycji związanych ze staropolskim zwyczajem kolędowania.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Harasiuki. Udział w nim mogą wziąć jedynie soliści, który mają za zadanie przygotować jedną kolędę lub pastorałkę w opracowaniu wokalnym i dowolnej interpretacji. Zgłoszenie (wypełnioną kartę zgłoszenia) wraz z oświadczeniem RODO, należy dostarczyć w terminie do 17 stycznia 2024 r. do GCK w Harasiukach.

Planowany termin konkursu to 19 stycznia (piątek) godz. 15.30 (sala widowiskowa GCK Harasiuki).

Również Jeżowe zaprasza do kolędowania i tym samym wzięcia udziału w XXVIII Dziecięcym Gminnym Przeglądzie „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”. Podobnie, jak w innych tego typu konkursach, jego celem jest kultywowanie polskiej chrześcijańskiej tradycji śpiewu kolęd i pastorałek, promocja młodych twórców i wykonawców oraz zainteresowanie muzyką wokalną i instrumentalną jako formą artystycznej wypowiedzi.

W konkursie udział mogą wziąć zarówno młodzi soliści, jak i dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne i instrumentalno-wokalne z terenu gminy Jeżowe, w wieku do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej kolędy lub pastorałki, z dowolnym akompaniamentem lub bez akompaniamentu. Przy czym, każdy wykonawca powinien posiadać własny podkład muzyczny.

Zgłoszenia można dokonywać mailem lub telefonicznie pod numerem 15 87 97 188 do 17 stycznia. XXIV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, w sali gimnastycznej SSM w Jeżowem (w budynku dawnego gimnazjum).

(lg)