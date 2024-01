Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu trwa proces dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej, która przez 15 lat miała działać w Banku Spółdzielczym w Grębowie. Na ławie oskarżonych zasiada osiem osób, w tym była prezes banku, jej zastępczyni i główna księgowa, a także zatrudniony w banku syn szefowej, byli pracownicy i dwoje przedstawicieli rady nadzorczej.

Ich proces trwa już wiele tygodni, a na 3 stycznia br. sąd zaplanował jedno z najważniejszych przesłuchań w tej sprawie, bo wyjaśnienia miała składać 70-letnia była prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie – Janina K. Rozprawa nie odbyła się jednak z powodu kuriozalnej sytuacji.

Zaskakujące „przeoczenie”

Tego dnia stawiła się w sądzie prokurator reprezentująca rzeszowski oddział Prokuratury Krajowej, na wyznaczoną godzinę dotarł także konwój z trójką oskarżonych, ich obrońcy, oskarżyciele posiłkowi oraz przedstawiciele mediów. Przez kilkadziesiąt minut oczekiwania na wejście na salę nie było jednak wiadomo, co się dzieje z konwojem, który miał doprowadzić do sądu Janinę K. z Zakładu Karnego w Lublinie.

Gdy w końcu sądowi udało ustalić się, skąd to opóźnienie, okazało się, że konwój z Janiną K. w ogóle nie wyruszył do sądu. Jak wyjaśniono sądowi, zarówno w zakładzie karnym, w którym przebywa oskarżona, jak i w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeoczono, że 3 stycznia br., ma z tego miasta wyjechać konwój z tymczasowo aresztowaną do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Z powodu nieobecności oskarżonej, rozprawa tego dnia nie odbyła się, a kolejny termin został wyznaczony na 17 stycznia br.

Lata pracy i miliony kredytów

Na Janinie K. ciąży szereg zarzutów, a akt oskarżenia dotyczy czasu, gdy kierowała Bankiem Spółdzielczym w Grębowie, w okresie 2004-2019.

Najpoważniejsze zarzuty to zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na udzielaniu kredytów z naruszeniem procedur, przywłaszczaniu środków pieniężnych zdeponowanych w BS w Grębowie i inwestowaniu tych środków na rachunkach maklerskich, podrabianiu dokumentów bankowych i poświadczaniu nieprawdy w dokumentach.

70-letnia Janina K. odpowiada także za udzielanie dla siebie oraz osób jej najbliższych, kredytów z naruszeniem procedur, bez sprawdzenia zdolności kredytowych, bez akceptacji członków rady nadzorczej oraz bez właściwego ich zabezpieczenia, jak też z zaniżonym oprocentowaniem odsetek. Jak wynika z aktu oskarżenia, kobieta działała na szkodę Banku Spółdzielczego w Grębowie, Banku Spółdzielczego w Rudce-Tartak, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kwota kredytów, które zaciągnęła dla siebie i swoich bliskich sięga ok. 17 mln zł. Do kwoty tej doliczyć trzeba jeszcze zaciągnięte tuż przed zamknięciem banku 10 mln zł z dwóch innych banków.

Nie było zorganizowanej grupy

12 grudnia ub. roku Janinie K. sąd odczytał zeznania złożone przez nią w okresie przygotowawczym do procesu. Oskarżona większość z nich potwierdziła i złożyła częściowe wyjaśnienia.

Wynika z nich, że kobieta przepracowała w Banku Spółdzielczym w Grębowie 47 lat. Zatrudniona została tu 1972. Prezesem została w 1997 r. i na tym stanowisku była pozostawała do 2019 r., czyli do końca istnienia tej instytucji.

Oskarżona nie przyznaje się do większości zarzucanych jej czynów, a w szczególności do zorganizowania i kierowania grupą przestępczą. 70-latka potwierdziła natomiast, że udzielała sobie, dwóm synom i mężowi kredytów odnawialnych na wysokie, bo sięgające milionów złotych kwoty. Pieniądze z tych kredytów miały być m.in. lokowane na rachunkach maklerskich, które wszyscy w jej rodzinie posiadali. Pomnożenie ich na giełdach miało być szansą na uratowanie finansów banku w Grębowie.

Odnosząc się do zarzutu, że kredyty te były udzielane na zaniżone oprocentowanie, Janina K. wyjaśniła, że nie było ono naliczone ze szkodą dla banku, gdyż jego wysokość nigdy nie była niższa niż wysokość WIBOR, czyli referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym.

Była prezes przyznała, że kredyty zaciągała po to, by spłacać zadłużenie, które powstało na skutek działań oskarżonej Bożeny Sz. To ona miała, przed swoim odejściem z pracy, likwidować lokaty klientów bez ich wiedzy, a Janina K. swoimi działaniami miała te brakujące środki uzupełniać, tak, by klienci nie byli stratni oraz by nie wydało się, że w banku fizycznie brakuje pieniędzy.

Janina K. stwierdziła, że w działaniach Bożeny Sz. zorientowała się w 2012 r. Gdy kobieta odeszła z pracy, wówczas z szaf zaczęły się „wysypywać trupy” i okazywało się, że klienci, którzy przychodzą zlikwidować lokaty, faktycznie mają pustki na koncie. Aby to zatuszować, na ich konta były przelewane sumy z innych kont i z kredytów. Wówczas także Janina K. miała się zorientować, że Bożena Sz. zakładała lokaty na fikcyjne konta, a także konta osób nieżyjących, a środki z nich, przelewać na konta jej bliskich lub konta, które kontrolowała.

Chciałam ratować bank, bo był wizytówką gminy

Oskarżona przyznała, że o ujawnionych nieprawidłowościach i brakach nie poinformowała Komisji Nadzoru Finansowego, ani Rady Nadzorczej, ale postanowiła rozpisać je na siebie i członków swojej rodziny. Stwierdziła, że zrobiła to po to, by ratować bank.

– Gdybym wówczas zgłosiła te nieprawidłowości, to bank nie upadłby w 2019 ale już w 2012 roku – twierdzi Janina K. – Robiłam wszystko, by bank nie upadł, bo on był wizytówką naszej gminy. Sądziłam też, że Bożena Sz. odda te pieniądze. Prosiłam ją o to, aby oddała te pieniądze. Według moich wyliczeń Bożena Sz. wyprowadziła z banku około 15 mln zł. Ja jej mówiłam, że mam przygotowane dokumenty i pójdę z nimi do organów ścigania. Likwidowanie lokat skończyło się w banku wraz z odejściem Bożeny Sz. Ja nigdy nie likwidowałam lokat. Ja nie wzięłam ani złotówki ludzkich pieniędzy.

Oskarżona przywołała także program „Sprawa dla reportera” Elżbiety Jaworowicz, który po upadku banku był nagrywany w Grębowie.

– Na spotkanie z panią redaktor przyszło wówczas bardzo dużo osób i ja też przyszłam. Bo ja mogę ludziom w oczy spojrzeć. Ja nikogo nie oszukałam i nikogo nie okradłam. Na to spotkanie nikt inny z banku nie przyszedł.

Chodziło o przetarg, bo był dobrym kąskiem

70-latka chciała także wyjaśnić, w jakim celu Bank Spółdzielczy w Grębowie zaciągnął na ostatnią chwilę przed upadkiem kredyty na kwotę 10 mln zł z banków w Radomiu i Rudce – Tartak. Według oskarżonej chodziło o to, aby wygrać przetarg na obsługę kredytu Urzędu Gminy Grębów. Urząd potrzebował około 8-9 mln zł kredytu, a taki klient jest dla każdego banku bardzo dobrym kąskiem. Warto więc było o niego walczyć, ale że BS w Grębowie nie posiadał takich środków, to potrzebował je zdobyć.

– Potrzebowaliśmy środków, których moglibyśmy udzielić. Po drugie, zależało nam, aby został odebrany bilans za 2018 rok przez Związek Rewizyjny w Rzeszowie – wyjaśniała oskarżona. – Aby było to możliwe, z zaliczek pracowników zostały spłacone kredyty moich synów. Teraz wiem, że to była matacka kombinacja, ale zostało to zrobione tylko po to, aby bank dalej istniał, aby bank uratować. Z lokat w banku w Radomiu u Rudce-Tartak nie wzięłam ani złotówki. Te banki upominają się o szkodę, bo nie odzyskały swoich pieniędzy, gdy BS w Grębowie upadł. Jak już był atak na wypłaty i codziennie zasilaliśmy się lokatami z PBS, to można było oba te banki spłacić. Ja o tym mówiłam, ale nie zostało to zrobione. Ja nie wzięłam z tych kredytów ani złotówki, tak jak nie wzięłam z kasy banku ponad 140 tys., które znajdują się w innym zarzucie.

Ciąg dalszy procesu 17 i 31 stycznia br.

