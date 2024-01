Gminne Centrum Kultury w Harasiukach wyłoniło laureatów konkursu plastycznego pod hasłem „Ozdoba Choinkowa 2023”, którego było organizatorem. Wpłynęło na niego przeszło 60 prac wykonanych przez dzieci z terenu gminy.

Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Harasiuki, a jego celem było upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowej oraz poznawanie obyczajowości ludowej naszej ojczyzny, a także zachęcenie dzieci do twórczości plastycznej, rozwijającej wyobraźnię i umiejętności manualne na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Każdy z uczestników miał do wykonania jedną ozdobę świąteczną w dowolnej technice plastycznej.

Po wnikliwej ocenie prac, komisja konkursowa przyznała poszczególne miejsca oraz wyróżnienia w kategoriach wiekowych. Wśród najmłodszych uczestników – uczniów klas I, II, III kolejno pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce zdobyli: Aleksandra Skakuj, Nikodem Cis i Zofia Waliłko.

W kategorii drugiej, przeznaczonej dla nieco starszych dzieci pierwszym miejscem nagrodzono Miłosza Olszówkę. Drugie zdobyła natomiast Jagoda Bochenek, a trzecie Julia Welc.

Zwycięzcą w kategorii trzeciej klas VII, VIII został Andrzej Dechnik, drugie miejsce przyznano Barbarze Fusiarz, natomiast trzecim nagrodzono Jakuba Olaka.

Dyplomy dla laureatów konkursu wraz z upominkami i dyplomami za udział dla wszystkich uczestników zostaną wręczone podczas „Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2024” w piątek, 19 stycznia, w sali widowiskowej GCK w Harasiukach.

(lg)