W sali narad Nadleśnictwa Rudnik uroczyście otwarto Izbę Pamięci przygotowaną z okazji 100-lecia Lasów Państwowych. Spotkanie było też okazją do podsumowania minionego roku oraz pożegnania leśników odchodzących na emeryturę.

Program wtorkowego spotkania (9 stycznia), był bogaty. Zanim około godz. 13 oficjalnie otwarto jubileuszową wystawę, leśnicy uczestniczyli w dorocznej naradzie gospodarczej, która trwała od rana.

– Na dzisiejszym spotkaniu podsumowaliśmy miniony rok. Nasze nadleśnictwo jest w czołówce Regionalnej Dyrekcji pod względem wszystkich zrealizowanych zadań gospodarczych, wykonaliśmy wszystko na sto procent – powiedział „Sztafecie” nadleśniczy Andrzej Tofilski kierujący Nadleśnictwem Rudnik. – Na bieżący rok też mamy ambitny plan, dużo zadań. W ubiegłym roku przekazaliśmy na zadania wspólne z samorządami z Funduszu Leśnego kwotę ponad 5 milionów złotych. Pozyskaliśmy także jako nadleśnictwo, też z Funduszu Leśnego 2,7 mln złotych na budowę deszczowni przy naszej szkółce Pięć Stawideł przy Nadleśnictwie Rudnik. Szczególnie jestem zadowolony ze środków przekazanych samorządom na zadania wspólne, ponieważ sam jestem od lat samorządowcem. Jako pracownikom Lasów Państwowych zależy nam żebyśmy byli dobrze postrzegani prze lokalne społeczności.

Wystawa przygotowana z okazji 100-lecia Lasów Państwowych zajmuje dwie ściany w sali narad. Nowocześnie i bardzo estetycznie eksponowane są na niej pamiątki związane z historią lasów rudnickich. Zbiory pochodzą od prywatnych darczyńców, w tym także od pracowników nadleśnictwa. – Prezentujemy eksponaty, które otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionych osób: pani Anny Korasiewicz, prezes Stowarzyszenia Harcerskiego „Skautfort” i pana Ryszarda Żureckiego z Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. Wsparła nas też pani Zofia Łysiak, córka pierwszego nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik, które powstało z połączenia trzech nadleśnictw: Rudnik, Ulanów i Nisko. Do wystawy przyczynili się również pracownicy nadleśnictwa. To kawał naszej historii. Będziemy zbierać dalej, uzupełniać, obiektów będzie przybywać – wyjaśnia nadleśniczy Tofilski. Realizację wystawy sfinansowała Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, jej autorami są Radosław Maziarz, dyrektor NCK Sokół i Tomasz Maślach, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik, który podczas spotkania ciekawie opowiedział o historii Lasów Polskich. Jest on członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego i pasjonatem historii, szczególnie dziejów lasów w okresie międzywojennym. Wystawa dostępna jest dla każdego zainteresowanego w godzinach pracy Nadleśnictwa Rudnik.

Jak się dowiedzieliśmy, jeszcze w tym roku udostępniona zostanie kolejna atrakcja – ścieżka edukacyjna przy siedzibie nadleśnictwa. – Mamy piękny nowy obiekt, a tuż obok powstanie kompleks edukacyjny. To będzie czwarta ścieżka, na której będzie 20 tablic edukacyjnych, wiata. Oferta skierowana jest głównie do uczniów. Mogą oni skorzystać też z naszej sali, zrobić prelekcję, później wyjść na ścieżkę.

W trakcie spotkania uroczyście pożegnano także trzech leśników odchodzących na emeryturę. Marian Rubacha przepracował 39 lat, 9 miesięcy i 27 dni, Zbigniew Zaradkiewicz – 45 lat, 4 miesiące i 52 dni oraz Stanisław Zawada – 45 lat, 1 miesiąc i 11 dni.

