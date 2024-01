Wysokim zwycięstwem nad Sokołem Łańcut rozpoczęli drugi etap rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego kadeci Stali Stalowa Wola.

Drużyna trenera Roberta Grzyba pokonała różnicą 40 punktów Sokół Łańcut. Podobnie, jak w wcześniejszych meczach, wysoką skuteczność rzutową zaprezentował duet MM: Bartłomiej Malecki – Nikodim Malynovskyi. Ten pierwszy zdobył tylko o jeden punkt mniej niż cały zespół Sokoła.

W drugim spotkaniu inauguracyjnej kolejki Resan AZS Politechnika Rzeszowska wygrała z Wilkami Rzeszów 99:64. W najbliższą niedzielę, 14 stycznia Resan przyjedzie do Stalowej Woli. Początek meczu ze Stalą o godzinie 11.

Grali także w miniony weekend kadeci Kuźni. Przegrali na wyjeździe w pierwszym z dwóch spotkań o 9. miejsce z Wisłoką Dębica. Rewanż 24 stycznia.

Niepowodzenie w rozgrywkach do lat 15 odbili sobie „kowale” w lidze juniorskiej do lat 17. Drużyna trenera Roberta Bełczowskiego rozgromiła w Łańcucie Sokoła, wygrywając różnicą aż 65 punktów. Bardzo dobrze „bawili się” w tym meczu pod koszem rywala Mikołaj Dziechciarz i Kacper Witych, którzy przekroczyli trzy „dyszki” w swoim dorobku strzeleckim.

Natomiast porażkami zakończyły się wyjazdowe spotkania juniorów Stali. Po niezwykle zaciętej i wyrównanej walce Stal U 17 przegrała w Krośnie trzema „oczkami”, a juniorzy starsi U 19 ulegli na wyjeździe Startowi Lublin i zajęli w rozgrywkach czwarte miejsce.

U 19

START – STAL 81:70 (20:23, 24:16, 10:13, 27:18)

STAL: Krzek 22, Maciej Paterek 17 (2×3), Kacper Kędra 14 (1×3), Baran 10 (1×3), Kawalec 4, Bar 3, Stańczyk, Bełzak, Daca, Rojek.

Dla Startu najwięcej: Turewicz 27 (2×3), Skiba 11, Bojarczuk 10.

U 17

SOKÓŁ – KUŹNIA SLO 51:116 (12:24, 17:17, 9:28, 13:47)

KUŹNIA: Dziechciarz 36 (2×3), Witych 31, Maciejak 17, Allagapen 12, Fabianowski 7, Turek 7 (2×3), Pawusiak 4, Kuciński 2, Sowa, Karwas.

Dla Sokoła najwięcej Kuźniar 23 (1×3), Nycz 11 (1×3).

KKK MOSiR KROSNO – STAL 59:56 (14:12, 13:12, 15:14, 17:18)

STAL: Kacper Kędra 19, Baran 11, Malecki 7, Stańczyk 6, Malynovskyi 5, Zajac 5, Bełzak 3, Rojek, Frankiewicz, Zakrzewski, Karol Kędra.

Dla KKK najwięcej: Terlecki 21, Chruściel 13 (2×3).

U 15

WISŁOKA – CSM KUŹNIA 84:58 (12:16, 27:7, 21:26, 24:9)

KUŹNIA: Szeliga 27, Faraś 8, Pomarenko 6, Wilczak 4, Siudzik 3, Otto 3, B.Skrzypczak 2, Wyka 2, P.Skrzypczak 1, Owanek, Spilarewicz.

Dla Wisłoki najwięcej: Zołotar 18, Pietruszewski 16.

STAL – SOKÓŁ 79:37 (22:10, 9:7, 23:10, 25:10)

STAL: Malecki 36, Malynovskyi 22, Kędra 7 (1×3), Drzewi 5, Jargieło 4 (1×3), Domański 3 (1×3), Frankiewicz 2, Błyskal, Borek, Golas, Skuciński.

Dla Sokoła najwięcej Seroka 11 (2×3), Wiśniowski 8 (2×3).