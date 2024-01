Nowy oznakowany radiowóz wzbogacił flotę leżajskiej Policji. KIĘ Ceed zakupiono w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2022 – 2025 oraz dzięki współfinansowaniu ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku trafił nowy oznakowany radiowóz KIA Ceed. Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2022-2025, a współfinansowany ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że połowę środków potrzebnych na zakup samochodu zapewniła Policja, a drugą połowę przekazały samorządy. Zakup tego radiowozu został współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miejski w Leżajsku, Urząd Gminy w Leżajsku, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym oraz Urząd Gminy w Kuryłówce. Całkowity koszt zakupu samochodu to ponad 155 tysięcy złotych. Oznakowana KIA Ceed wyposażona jest w silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, o mocy 160 koni mechanicznych.

Kluczyki, na ręce funkcjonariuszy Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, w obecności kadry kierowniczej leżajskiej komendy i samorządowców z terenu powiatu leżajskiego, symbolicznie przekazał Starosta Leżajski.

Samochód, który już pojawił się na drogach powiatu, to pierwszy radiowóz w Leżajsku w nowej gamie kolorystycznej. Wprowadzone zmiany w oznakowaniu oraz oświetleniu, uzasadnione są lepszą widocznością niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Nowe barwy, to również zdecydowanie łatwiejsza identyfikacja radiowozu. Sukcesywna wymiana policyjnej floty na nowoczesną, poprawi przy okazji komfort pracy mundurowych oraz przełoży się na sprawniej wykonywane interwencje.

Mundurowym, którzy będą użytkowali nowy pojazd, życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!