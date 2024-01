„Zielono-czarne” serce nie uratowało go przed zwolnieniem. Tak można powiedzieć o zakończeniu pracy w Stali PSA przez fizjoterapeutę, Tomasza Fijarczyka. Jego miejsce zajmie ktoś… tańszy.

– Z Tomaszem Fijarczykiem łączyła nas umowa ważna do 31 grudnia i po prostu ze względów ekonomicznych nie została ona przedłużona. Nawiązaliśmy współpracę z firmę zewnętrzną, która przydzielać nam będzie, w zależności od potrzeb, swoich specjalistów. Tomek ma prawo być rozżalony, i ja to rozumiem, ale są sytuację, kiedy muszę podejmować trudne, niepopularne często decyzje – mówi prezes piłkarskiej spółki akcyjnej Stal Stalowa Wola, Wiesław Siembida.

Tomasz Fijarczyk w rozmowie ze „Sztafetą” przyznaję, że był zaskoczony decyzją prezesa, ale szat z tego powodu rozrywać nie zamierza.

– Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i ja chciałem to chyba sprawdzić, bo dałem się w lipcu namówić do powrotu do klubu po trzech latach nieobecności. W 2020 roku, po 10 latach pracy w Stali, po spadku do trzeciej ligi, wypowiedzenie wręczył mi prezes Solecki, a teraz „podziękował” mi prezes Siembida. Że byłem za drogi? Nie powiem, ile klub mi płacił, nie chcę nikogo rozśmieszać, ale śmieszna jest argumentacja, że mój następca będzie tańszy. Trudno. Stało się i nie odstanie – powiedział nam popularny „Fizjo” Stali Stalowa Wola.

Rozstanie się z Tomaszem Fijarczykiem i zastąpienie go zewnętrznym fizjoterapeutą to pierwsze… transferowe ruchy w klubie z Hutniczej w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej.