7 stycznia w hali lekkoatletycznej LKS Stal Mielec odbył się 2. memoriał Piotra Surowca, stanowiący inaugurację lekkoatletycznego sezonu halowego 2024 roku na Podkarpaciu.

W zawodach, w których uczestniczyło 147 zawodników i zawodniczek z 11 klubów województwa podkarpackiego oraz gościnnie z klubów województwa małopolskiego. Dzielnie spisywała się w Mielcu młodziutka reprezentacja Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

Do stalowców należał zdecydowanie bieg na 60 m w kategorii U 14. W eliminacjach najlepszy czas (8,38) uzyskał Wojciech Opałka (8,38), z drugiego miejsca awansował do czteroosobowego finału A Jakub Kołodziej, ustanawiając przy okazji rekord życiowy – 8,43, a a trzeci rezultat uzyskał Maksymilian Butryn (8.62). W finałowym biegu Kuba Kołodziej zrewanżował się Opałce, wygrał z nim przysłowiowym rzutem na taśmę, uzyskując taki sam czas jak w eliminacjach. Czas Opałki 8,39, a trzeciego w tym biegu Maksa Butryna (8,54 – rek. życ.). Czwarty był Alan Bąk ze Stali Mielec (8,79).

Dziewczęta ze Stali również dobrze spisywały się na sprinterskim dystansie w kategorii U 14, ale nie tak dobrze jak ich koledzy. Żadnej nie udało się wywalczyć w eliminacjach awansu do finału A. Łucja Brzyska uzyskała szósty czas (8,88), Laura Tokarczyk ósmy (9,03 – rek. życ.), a dziewiąty Hanna Haliniak. Dwie pierwsze wystąpiły później w finale B, w którym pobiegły wolniej niż w eliminacjach, zajmując miejsca trzecie i czwarte.

Dużo lepiej w biegu na 60 m zaprezentowały się juniorki Stali. W eliminacjach Kornelia Butryn uzyskała drugi wynik – 8,14, Julia Czarny czwarty – 8,18 (rek. życ.), Milena Basińska szósty – 8,24, Paulina Zawół ósmy 0 8,27. „Życiówki” poprawiły: Magdalena Korniak (8,58), Daria Stec (8,73), Katarzyna Hammer (8,95).

W finale A najszybciej pobiegła reprezentantka Komunalnych Sanok – Malwina Guzik (7,99), druga była Maja Tittionger z Resovii – 8,10, trzecia Kornelia Butryn – 8,11, a czwarta Julia Czarny – 8,25.

W finale B pierwsze miejsce zajęła Milena Basińska – 8,18 (rek. życ.), a trzecia Paulina Zawół – 8,30.

W biegu na 60 m mężczyzn stalowcy nie liczyli się w walce o czołowe lokaty, ale ze swoich startów mogą być zadowoleni, bowiem każdy wrócił z Mielca z rekordem życiowym. Wiktor Bolka – 7,58, Jakub Krasowski – 7,69, Norbert Nowak – 7,77, Patryk Szwedo – 7,79, Korneliusz Wamyj – 8,38, Mateusz Stręciwilk – 8,43.

Skok w dal panów wygrał Jakub Róg ze Stali Mielec – 6,57, drugie miejsce zajął „nasz” Jakub Krasowski – 6,51, a trzecie drugi zawodnik z Mielca, Igor Sztuka – 5,78.

W skoku w dal w kategorii U 16 mężczyzn, Krzysztof Siembida był trzeci – 4,93, a czwarty Marcel Ćwik – 4,72. Zwyciężył Oliwier Bobak z Komunalnych Sanok – 5,65. U dziewcząt, najdalej skakała Zofia Możdżeń z Resovii – 4,72. Patrycja Szymańska była szósta – 4,30, a Julia Smutek dziewiąta – 3,88.

W najbliższą sobotę, 13 stycznia, w hali lekkoatletycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cichej 2 w Rzeszowie odbędzie się I Ogólnopolski Halowy Mityng 2024.