Na 2024 rok dochody gminy Zaleszany określono na 68 227 878,50 zł, z czego: dochody bieżące to 50 817 773 zł oraz dochody majątkowe 17 410 105,50 zł. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zapisano w wysokości 72 233 725,96 zł z tego: wydatki bieżące 50 559 171,86 zł wydatki majątkowe 21 674 554,10 zł.

– Kolejny budżet inwestycyjny. Ponad 20 mln zł to inwestycje. Kończymy budynek Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach, zakończenie jest na koniec sierpnia, ale prawdopodobnie będzie to wcześniej. Chcemy wybudować budynek socjalny, 4 mieszkania dla tych najbardziej potrzebujących w Turbi, chcemy im stworzyć lepsze warunki, a stary budynek wyremontować. Mamy na to pozyskane pieniądze. Mamy już dokumentację, lada moment będziemy ogłaszać przetarg – mówił Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Gmina kontynuować będzie proces budowy kanalizacji sanitarnej. W planach jest także modernizacja trzech obiektów sportowych w Turbi, Kotowej Woli, Skowierzynie.

Realizowany będzie też duży projekt modernizacji 10 placów zabaw, w ramach tego projektu powstanie też nowy parking, odcinek drogi, chodnika w Kotowej Woli. – Nowością, która pojawi się w Turbi będzie miasteczko ruchu rowerowego i pumptrack dla młodzieży. Chcemy, żeby dzieci miały możliwość uczenia się poruszania się po drogach publicznych – mówił Paweł Gardy.

Gmina inwestować będzie także w infrastrukturę drogową. – Mamy dofinansowanie do drogi w Turbi, ulica Akacjowa, ponadto drogi wewnętrzne tam gdzie jest potrzeba. Lada moment będziemy ogłaszać przetarg, tego w budżecie jeszcze nie ma, będziemy wspólnie z GDDKiA realizować rondo w Zaleszanach. Mamy już porozumienia podpisane chcemy w styczniu ogłosić przetarg – mówił włodarz gminy Zaleszany.

Gmina złożyła także wniosek, na modernizację systemu wodociągów, rozstrzygnięcie nie jest jeszcze znane.