W budżecie gminy Radomyśl nad Sanem dochody na 2024 rok zapisano w kwocie 62 591 135 zł, w tym: dochody bieżące: 41 131 340,50 zł oraz dochody majątkowe: 21 459 794,50 zł. Wydatki budżetu na rok 2024 zapisano w łącznej kwocie 65 096 335 zł w tym: wydatki bieżące – 36 996 146,50 zł, wydatki majątkowe – 28 100 188,50 zł.

W 2024 roku kontynuowana będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żabnie. – Inwestycja jest obecnie w bardzo dużym zaawansowaniu, I etap będzie dobiegał końca. Nawiązując do drugiego etapu, na który będzie zorganizowany przetarg – tu pozyskane zostały środki z PROW w wysokości 3 mln 264 tys. zł – mówił na sesji budżetowej wójt Jan Pyrkosz.

Kolejnym zadaniem będzie budowa chodnika w Dąbrowie Rzeczyckiej na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Lipy. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Ponadto realizowany będzie też brakujący odcinek ścieżki rowerowej w Woli Rzeczyckiej od cmentarza do torów kolejowych. To zadanie będzie wykonywał w tym roku Urząd Marszałkowski ze środków pochodzących z dotacji rządowych

W ciągu roku realizowane będą zadania związane z budową odcinków sieci wodociągowej. – Gmina złożyła wniosek o środki z Funduszy dla Podkarpacia, na kwotę prawie 2 mln zł na budowę odcinków sieci wodociągowej, usprawnienie procesu uzdatniania wody na SUW – mówił wójt Jan Pyrkosz.

Na 2024 rok zaplanowana jest również odnowa kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej w Antoniowie oraz kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Mickiewicza w Radomyślu. Zadania zostaną wykonane w ramach współpracy z województwem.

W planie jest także opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku Rzeczyca Długa – Brandwica oraz inwestycje na drogach lokalnych. Gmina planuje także budowę remizy w Rzeczycy Okrągłej, powstać ma też garaż dla OSP z Rzeczycy Długiej.

W tym roku nie zabraknie także inwestycji w infrastrukturę oświatową. W planach jest budowa żłobko-przedszkola w Chwałowicach, utworzony zostanie także żłobek w budynku szkoły podstawowej w Woli Rzeczyckiej.

Budżet na 2024 r. zakłada także zakup drugiego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z szamb i przydomówek. – Jest wielka potrzeba zgłaszana przez mieszkańców gminy. Przymierzamy się zakupić taki pojazd, przy czym to będzie pojazd używany, bo nowy kosztowałby w granicach miliona złotych, ale są używane na rynku, które mogą jeszcze długo posłużyć – mówił włodarz gminy.

Kontynuowana będzie budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy. W celach oszczędnościowych, w planie jest też dalsza wymiana starych lamp oświetleniowych na ledowe.

W ramach zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w br. zostaną przekazane rządowe dotacje parafiom, w których prowadzone są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne w obiektach zabytkowych. Dotyczy to kościoła w Pniowie, Woli Rzeczyckiej i dzwonnicy przy kościele w Radomyślu. Gmina otrzymała też promesę na odnowę zabytkowych kapliczek w Antoniowie i Woli Rzeczyckiej oraz cmentarza ofiar pacyfikacji w Łążku Chwałowskim.

W planach jest również przebudowa boiska sportowego LZS w Chwałowicach, wsparta w połowie środkami ze programu Sportowa Polska.