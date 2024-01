Sezon zimowy, zwłaszcza przy tak niskich temperaturach jakie obecnie panują na terenie Polski jest zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Policjanci z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego patrolują i kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Funkcjonariusze informują takie osoby o placówkach w najbliższej okolicy, które mogą im pomóc. Policja współpracuje także z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy. Jeśli wiemy, gdzie takie osoby przebywają wystarczy powiadomić odpowiednie służby. Nie bądźmy obojętni i reagujmy, gdy widzimy osoby bezdomne przebywające w miejscach, w których są narażone na zamarznięcie takie jak na przykład: dworce, klatki schodowe, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe. Możliwość zgłoszenia policji, że ktoś potrzebuje pomocy istnieje również za pośrednictwem internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy zaznaczyć na mapie zagrożenie z kategorii „bezdomność” i określić miejsce jego występowania. Policjanci zweryfikują zgłoszenie. Jeśli ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy, należy działać szybko dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażone osoby nietrzeźwe. Jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, reagujmy. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu grozi zamarznięcie.

Policja zwraca się z apelem o reagowanie w sytuacji jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce. Zwróćmy uwagę na sąsiadów, zwłaszcza tych samotnych i starszych, czy są przygotowani do zimy. Mogą oni otrzymać doraźną pomoc w placówkach pomocy społecznej. Funkcjonariusze nie zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących, dlatego też jeśli mamy informacje o tym, że osobie w najbliższym otoczeniu dzieje się krzywda powiadommy odpowiednie służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 987, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.