Trudne warunki drogowe sprawiły, że na drogach powiatu stalowowolskiego tylko wczoraj doszło do 7 kolizji. Na szczęście żadna z osób uczestniczących w tych zdarzeniach nie odniosła poważniejszych obrażeń. Najczęstszą przyczyną było niedostosowanie prędkości przez kierujących do warunków panujących na drodze, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę.

Do najgroźniejszego zdarzenia doszło o godzinie 10, na drodze wojewódzkiej 855 w miejscowości Lipa, gdzie kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu toyotą, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący toyotą i jego pasażerka zostali przewiezieni do szpitala na badania. Nie wymagali hospitalizacji. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Na terenie miasta Stalowej Woli doszło do 6 zdarzeń. Na ul. Czarnieckiego odnotowano dwie kolizje – w jednej kierujący volvo najechał na tył hundaya, a w drugiej kierująca mazdą straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z pojazdem renault. Na ul. Przemysłowej w wyniku nie zachowania bezpiecznej odległości kierujący peugeotem najechał na tył dacii. Na ul. Energetyków doszło do zderzenie się trzech pojazdów w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez kierującego oplem. Na ul. Poniatowskiego w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze kierujący nissanem najechał na tył mercedesa. Na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Komisji Edukacji Narodowej kierujący audi wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w sygnalizator świetlny.