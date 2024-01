Zapraszamy do numerologicznych przepowiedni ze „Sztafetą”. Poważnie, ale też oczywiście z lekkim przymrużeniem oka. Od razu powiedzmy, że oprócz tego, że rok 2024 jest rokiem przestępnym, to ma dla wszystkich znaków zodiaku bardzo korzystną w numerologii energię oraz wibrację 8. A cyfra ta jest w niej często kojarzona z bogactwem, sukcesem i równowagą. Jest także znana jako symbol siły, organizacji, efektywności i kontroli.

Z czego jednak wynika, że to właśnie energia i wibracja 8 patronują 2024 r.? To proste. To suma cyfr składających się na tę datę: 2 + 0 + 2 + 4 = 8. A teraz, aby poznać numerologiczne horoskopy, musimy obliczyć swój Rok Osobisty. Zrobimy to, dodając numerologiczną datę swego urodzenia do numerologicznej cyfry roku 2024, czyli wspomnianej już cyfry 8.

Zaczynamy od zsumowania daty swego urodzenia (rok, miesiąc i dzień). Np. 15.08.1980 r., czyli 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 0 = 32 = 3 + 2 = 5. Jesteś więc numerologiczną piątką. Teraz dodajemy tę cyfrę do numerologicznej cyfry roku 2024 (5 + 8) i otrzymujemy 13, a ten wynik to z kolei 1 + 3 = 4. Ostatecznie więc dla osób urodzonych 15.08. 1980 r. Rok Osobisty w 2024 r. wynosi 4.

Uwaga! Rok numerologiczny zaczyna się od pierwszego wrześniowego nowiu księżyca w danym roku i trwa do pierwszego wrześniowego nowiu w kolejnym roku. Obecny rok zaczął się więc 15 września 2023 r. i potrwa do 3 września 2024 r.

A teraz zapraszamy do konkretnych numerologicznych horoskopów na rok 2024 dla wszystkich 9 przypadków Roku Osobistego.

Rok Osobisty 1

Rok 2024 pozwoli ci zrobić dokładnie to, co planujesz od dawna. Możesz rozpocząć nowe projekty i pracować nad osiągnięciem dużego postępu we wszystkim, co zdecydujesz się zrobić. Niektóre z rzeczy rozpoczętych w tym roku mogą trwać przez cały cykl dziewięciu lat. Ponieważ jedynka stoi samotnie, będziesz inicjatorem tych nowych przedsięwzięć, a także będziesz tym, który sprawi, że wszystko się wydarzy.

W Twoich przedsięwzięciach nie powinno być zbyt wiele ingerencji z zewnątrz. Możesz spodziewać się wielu nowych rzeczy. ludzi i wydarzeń w swoim życiu. W niektórych przypadkach zmiana może być tak drastyczna, że zmienisz miejsce zamieszkania lub zawód. Jest to rok z dużymi możliwościami, w którym nadejdzie wielka szansa na spełnienie.

Rok Osobisty 2

Rok 2024 wymaga współpracy. W przeciwieństwie do roku osobistego numer 1, w którym działałeś bardziej samotnie, ten rok jest przeznaczony na przyjrzenie się pomysłom współpracowników.

Tak jak w 1. Roku Osobistym wszystko zależało od ciebie, tak w 2. chodzi o to, by pozwolić innym ci pomóc. Wibracja ta sprzyja nawiązywaniu nowych przyjaźni i relacji romantycznych. W 2024 roku doświadczysz wielu wzlotów i upadków, dzięki czemu twoje życie nie będzie nudne, a z czasem trudności staną się ważnymi lekcjami.

Rok Osobisty 3

Rok 2024 oznacza dla Ciebie czas, w którym komunikacja społeczna jest kluczowa. Niektóre z powiązań, które rozpoczęły się dwa lata temu, ponownie wyjdą na jaw. Będziesz miał kolejną szansę, aby zrealizować swoje plany. Na froncie emocjonalnym możesz mieć do czynienia ze sprawami sercowymi, które nie zostały rozwiązane cztery lata temu. Te sprawy nie znikają. Czasami uważamy je za kwestie, z którymi nie możemy się zmierzyć. To jak przechowywanie rzeczy w magazynie. Wciąż są nasze, płacimy za przestrzeń i naszym obowiązkiem jest je wyjąć, gdy mamy więcej czasu i swobody, by się nimi zająć. Jesteś teraz silniejszy duchem i gotowy na rozwikłanie trudnych problemów sprzed lat.

2024 to doskonały rok, aby spodziewać się sukcesu we wszystkich kreatywnych dziedzinach. Będziesz znacznie szczęśliwszy w 2024 roku niż w poprzednich latach.

Rok Osobisty 4

Rok 2024 będzie czasem, w którym będziesz budować fundamenty we wszystkich aspektach swojego życia. Odłączenie się od drobnych problemów tylko utrudni Ci postęp, więc skup się na ogólnym planie na resztę życia. Jest praca do wykonania, a Ty jesteś tym, który ją wykona, więc zakasaj rękawy i zabierz się do pracy. Ten rok może być trudny dla tych, którzy zwlekają.

W tym okresie musisz szczególnie dbać o swoje zdrowie. Nie należy ignorować objawów choroby. Musisz być proaktywny, jeśli chodzi o samopoczucie i formę psychofizyczną. Odżywiaj się prawidłowo, ćwicz i odpoczywaj. Twoje ciało jest jak samochód. Musisz używać odpowiedniego paliwa i dbać o jego konserwację, aby działało prawidłowo.

Rok Osobisty 5

Zmiana i wolność to słowa kluczowe na rok 2024. Twoje otoczenie prawdopodobnie się zmieni. Możesz się przeprowadzić lub przynajmniej dokonać zmiany w miejscu, w którym się znajdujesz. Przyjrzyj się projektom, które rozpocząłeś w ciągu ostatnich kilku lat. Jeśli nie posuwają się one naprzód, może to wynikać z faktu, że brak konsekwencji może być długofalowym problemem.

Bądź bardzo ostrożny, aby nie zaangażować się w romans, którego nie chciałbyś, aby świat zobaczył. Należy spodziewać się nagłych wydarzeń. Nie bój się zobowiązań w październiku. Ten rok będzie jak kolejka górska, z wieloma zmianami kierunku

Rok Osobisty 6

Zobowiązania są podejmowane lub kategorycznie zrywane w 6 Roku Osobistym. Korekty pozytywnego rodzaju mogą być dokonywane w biznesie, miłości i relacjach rodzinnych. Może to oznaczać małżeństwo lub rozwód, dosłownie lub w szerokim znaczeniu tego słowa.

Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny, szczególnie w maju. Odpowiedzialność wobec rodziny i obowiązek służenia innym są najważniejsze. Obowiązki będą Cię wzywać i musisz odegrać swoją rolę.

Rok Osobisty 7

Zostaniesz poproszony o wystawienie swojej cierpliwości na próbę. Jest to czas, w którym będziesz zastanawiać się nad rzeczami, które wydarzyły się w ciągu ostatnich sześciu lat. Czas na zmianę rzeczy, które możesz zmienić, nie martwiąc się zbytnio o rzeczy, na które nie masz wpływu.

Musisz odkryć sekret bycia samemu bez poczucia bycia samotnym. To nie jest rok, który jest szczególnie dobry dla korzyści materialnych. 2024 to rok, w którym należy zagłębić się w siebie w poszukiwaniu duchowego zrozumienia.

Rok Osobisty 8

To będzie dla Ciebie czas biznesu i transakcji finansowych. Może to być okres zarobienia dużych pieniędzy. Chociaż istnieje wiele szans na udane transakcje biznesowe i sukces w tych przedsięwzięciach, należy pamiętać, że wiele pieniędzy może również wypłynąć. To Twój rok żniw i zbierzesz to, co zasiałeś przez ostatnie siedem lat.

Bądź czujny na okazje, które mogą przynieść dobrobyt przez cały rok. Może to być dobry okres na kupowania i sprzedawania, w tym nieruchomości. Nie wahaj się zasięgnąć porady eksperta przed podjęciem ostatecznej decyzji. Sprawy rodzinne mogą wymagać uwagi. W natłoku spraw zawodowych, nie zapomnij o uczuciach najbliższych.

Rok Osobisty 9

Rok 2024 jest rokiem zamykającym Twój dziewięcioletni cykl. Przygotujesz się na nowe początki, pozbywając się wszystkiego, osób lub sytuacji, które nie są już potrzebne w Twoim życiu. Wiele sytuacji i relacji nie jest już dla Ciebie komfortowych. Przestały być dla użyteczne. Staraj się nie trzymać kurczowo kogoś lub czegoś, jeśli potrzebuje wolności. Postaraj się być wyrozumiały i tolerancyjny.

Bardzo ważne jest, aby związać luźne końce i zakończyć każdy projekt. Niezwykle konieczne jest zajęcie się wszelkimi nierozwiązanymi kwestiami w związkach, ponieważ te rzeczy powrócą, chyba że je definitywnie zamkniesz. Ucz współczucia innych, swoim przykładem postępowania.

Co przyniesie ósemka

A oto kilka kluczowych aspektów związanych z ósemką, która patronuje 2024 r.:

· Siła i władza – cyfra 8 jest często kojarzona z siłą, władzą i równowagą. Oznacza pewność siebie i zdolność do podejmowania decyzji.

· Bogactwo i prosperity – jest to liczba kojarzona z bogactwem, obfitością i prosperity. Ludzie, którzy mają w swojej dacie urodzenia cyfrę 8, często mają zdolność do osiągnięcia wielkiego sukcesu finansowego.

· Karma – w niektórych tradycjach cyfra 8 jest symbolem karmy, symbolizującym prawo przyczyny i skutku. Mówi się, że to, co dajesz, wraca do ciebie.

· Duchowy rozwój – dla niektórych cyfra 8 może również oznaczać duchowy rozwój i oświecenie, poszukiwanie głębszego znaczenia życia i samorozwoju.

· Równowaga – Osiem jest liczbą symetryczną, więc może symbolizować równowagę i harmonię.

Pieniądze, władza, duchowa odnowa

Rok 2024 może być rokiem dużych możliwości finansowych i osiągnięć dla wielu ludzi, a energią tego roku może rządzić bogactwo i dobrobyt. Może to być czas, gdy kwestie związane z władzą i kontrolą będą szczególnie istotne. Ludzie mogą dążyć do zdobycia wpływów i siły.

Z uwagi na symetrię liczby 8, może to być także rok poszukiwania równowagi i harmonii, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ludzie mogą odczuwać konsekwencje swoich wcześniejszych działań i decyzji. Rok 8 może także być czasem odnowy i odbudowy. To może oznaczać odnowienie starych projektów, związków czy idei. To może być czas, gdy wielu ludzi będzie realizować swoje cele i aspiracje, z wielką ambicją i determinacją. Dla niektórych może to być też czas głębokiego duchowego rozwoju i odkrycia nowego powołania.