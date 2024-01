14 lat bezwzględnego pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzekł Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wobec Grzegorza G., sprawcy wypadku drogowego, w którym śmierć poniosło małżeństw z Przędzela, a ich synek doznał obrażeń. Sędzia Renata Sajda przez kilkadziesiąt minut uzasadniała wyrok Sądu Rejonowego, który 13 grudnia br. usłyszał 39-latek.

W uzasadnieniu padły słowa o okolicznościach, w których doszło do tragedii w Jamnicy w dniu 3 lipca 2021 r., a także szeregu dowodach, opiniach biegłych, argumentach obrony 39-latka oraz jego zachowaniu podczas całego przewodu sądowego. Wina mężczyzny, przez którego zginęli rodzice trzech chłopców, zdaniem sądu nie budzi najmniejszych wątpliwości. Nie ustalono także żadnych okoliczności łagodzących, które mogłyby przemawiać na korzyć oskarżonego.

Niczego nie zrozumiał

– Nie ma w zachowaniu oskarżonego żadnych elementów, które wskazywałyby, że cokolwiek z tego zdarzenia zrozumiał, że wyciągnął jakiekolwiek wnioski. Dlatego sąd uznał, że ten proces resocjalizacji w stosunku do oskarżonego, wymaga jego pobytu w tak długim okresie. I ta resocjalizacja musi się odbywać wyłącznie w warunkach zakładu karnego – uzasadniała sędzia Renata Sajda. – Okoliczności obciążające, na które złożyły się: społeczna szkodliwość, skutki jego czynów w postaci obrażeń ciała dziecka i śmierci pokrzywdzonych, a także skala umyślnie złamanych prze oskarżonego przepisów ruchu drogowego, zdaniem sądu świadczy o jego wyjątkowym lekceważącym stosunku do obowiązujących norm stojących na straży bezpieczeństwa w ruchu lądowym. W tym, w szczególności, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i leku w stężeniu przekraczającym stężenie terapeutyczne, poruszanie się pojazdem w sposób brawurowy, niebezpieczny w utrudnionych warunkach pogodowych spowodowało, że okoliczności łagodzące, takie jak popełnienie przestępstwa nieumyślnie, pomimo umyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego i dotychczasowa niekaralność za przestępstwa, nie może skutkować karą inną niż kara 14 lat pozbawienia wolności.

Taką karę sąd uznał za współmierną i adekwatną do winy sprawcy, społecznej szkodliwości jego czynu, a także sąd uznał, że taka kara będzie skutecznym hamulcem zabezpieczającym przed popełnieniem podobnego przestępstwa przez oskarżonego, a w społeczeństwie ugruntuje przekonanie, że sprawcy będą karani sprawiedliwie. Sąd orzekając karę uznał, że jest ona konieczna do spełnienia jej represyjnych i wychowawczych celów.

Tezy wyjęte z kontekstu

Obrona Grzegorza G. próbowała przekonać sąd w trakcie trwania procesu, że ich mocodawca nie prowadził pod wpływem alkoholu, że badania próbek krwi nie są wiarygodne, a także, że technika jazdy oskarżonego była prawidłowa. Wpływ na to, że doszło do wypadku miały przede wszystkim to, że tego dnia padał deszcz i na pojazd oskarżonego padł duży narzut wody, który ograniczył mu widoczność, a także to, że pokrzywdzeni nie mieli zapiętych pasów i ich pojazd nie miał włączonych świateł mijania. Zdaniem obrony, Grzegorz G., jedyne czego się dopuścił to fakt, że wyprzedził w miejscu niedozwolonym, na skutki złamania tego przepisu nie miał jednak wpływu.

Sąd nie podzielił tej argumentacji i wypunktował obrońców za to, że wyjmowali z kontekstu opinii biegłych pojedyncze fakty i na ich podstawie tworzyli tezy, które w ich ocenie przemawiały na korzyść oskarżonego.

– Sąd wszystkie opinie biegłych uznał za wiarygodne i nie podzielił zastrzeżeń przedłożonych do akt sprawy, albowiem te zastrzeżenia nie mają oparcia w materiale dowodowym – wyjaśniała sędzia Renata Sajda. – Są to wyjęte z kontekstu tezy, które w żaden sposób nie zostały udowodnione. Przebieg wypadku nie miał innego przebiegu niż zostało to zarzucone oskarżonemu. Zasady bezpieczeństwa poruszania się w ruchu lądowym zostały naruszone tylko przez oskarżonego.

Już się nie dowiemy, dlaczego nie zapięli pasów

Była tu poruszana szeroko kwestia niezapiętych pasów przez małżeństwo. Tak, powinni mieć zapięte pasy. Dlaczego tego nie zrobili? Tego się nie dowiemy. Czy zapięte pasy miałyby wpływ na inny skutek, czy ktoś z nich by przeżył? Tego nie wiemy, ale to nie ma to znaczenia dla przypisania odpowiedzialności oskarżonemu. To, czy światła w samochodzie audi A4 były zapalone, czy nie były zapalone, także było szeroko opisywane w opiniach biegłych i kwestionowane przez obronę, że biegli nie wskazywali, że kwestia świateł miała by znaczenie tylko w sytuacji, gdy do wyprzedzania doszłoby w miejscu dozwolonym, co jest rzeczą oczywistą, bo wtedy moglibyśmy mówić o kwestii przyczynienia się, ale to miejsce, takim miejscem nie było. Więc to, że pokrzywdzeni się do tych zasad nie zastosowali, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jedynym winnym wypadku jest oskarżony.

Grzegorz G. oprócz kary 14 pozbawienia wolności, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma także zapłacić po 100 tys. zł trzech synom zmarłych małżonków oraz pokryć koszty zastępstwa procesowego pełnomocników pokrzywdzonych i koszty procesu sądowego, które wyniosły blisko 70 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny, a obrona Grzegorza G. zapowiedziała wystąpienie do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku i po zapoznaniu się z nim możliwe złożenie apelacji do sądu wyższej instancji.

