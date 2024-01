Różne z pewnością są pomysły na ciekawe i niebanalne spędzenie ostatniego dnia roku. Grupa miłośników historii z turystycznym zacięciem od lat praktykuje „marsze sylwestrowe” do miejsc pamięci. W tym roku organizatorem wypadu leśnymi ścieżkami był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola.

Niżańsko-stalowowolskie Koło reprezentował prezes Zbigniew Markut oraz Grażyna Bogacz i Władysław Potocki. W wydarzeniu uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia Motocyklowego „Wrzesień-39” z prezesem Wiesławem Gzikiem oraz liczna grupa pasjonatów historii z Biłgoraja – pod wodzą seniora rodu Czacharowskich – Andrzeja. Wśród sylwestrowych piechurów znaleźli się nawet goście z Podlasia. Rozpiętość wieku uczestników była spora, od rocznego Leosia do zacnych seniorów.

W tym roku na trasę marszu wybrano leśne ścieżki prowadzące do upamiętnienia w Ujściu. Start marszu nastąpił spod kaplicy w Ujściu – kościoła filialnego w Momotach, miejsca szczególnego dla organizatorów, ponieważ tutaj nastąpiło pierwsze spotkanie organizatorów i wykonawców upamiętnienia w Ujściu. Dokładnie 80 lat temu, w miejscu posadowienia upamiętnienia miało miejsce starcie oddziałów partyzanckich NSZ i NOW z Niemcami, zwane bitwą pod Ujściem. Upamiętnienie to granitowy Kamień Pamięci, tablica informacyjna i górujący nad całością 5-metrowy, dębowy krzyż, w którym umieszczono łuskę, znalezioną w miejscu potyczki. Odsłonięcia dokonano w niedzielę, 12 listopada 2023 roku, a więc jest to wydarzenie na tyle nowe, „świeże”, że nie wszyscy uczestnicy mieli możliwość odwiedzić to miejsce.

Organizatorami uroczystości odsłonięcia pomnika w Ujściu był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola, Stowarzyszenie Motocyklowe „Wrzesień-39” oraz przedstawiciele Gminy Harasiuki, Starostwa Powiatowego Janów Lubelski, Urzędu Miasta i Gminy Janów Lubelski oraz Nadleśnictwo Biłgoraj.

Pod Kamieniem Pamięci oddano hołd partyzantom, zostały zapalone znicze, a uczestnicy sylwestrowego marszu skupili się wokół ogniska wspominając historię, która rozegrała się tu 80 lat temu. Po serdecznych, noworocznych życzeniach uczestnicy rozstali się z nadzieją na spotkanie za rok na trasie kolejnego „sylwestrowego marszu”.

(gb)