Po trzech latach pandemicznej przerwy, na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli, 31 grudnia 2023 r. o godz. 22 rozpoczął się oficjalny, zorganizowany przez miasto Sylwester pod gwiazdami. Cztery minut przed północą, na scenie pojawił się prezydent Lucjusz Nadbereżny i przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj, składając noworoczne życzenia uczestnikom zabawy i wszystkim mieszkańcom Stalowej Woli. A gdy wybiła północ prezydent chwycił za długą, przypominającą mikrofon dwulufową wyrzutnię fajerwerków i wywijał nią w oparach dymu niczym zawodowy showman.

Wspólna zabawa zaczęła się dyskoteką pod gwiazdami, nakręcaną przebojowo przez DJ Damiana. O 23.15 do akcji wszedł C-BOOL, czyli didżej i producent muzyczny Grzegorz Cebula.

Zabawa była pyszna, okraszona efektami świetlno-pirotechnicznymi.

Żeby jedyny ból, to był C-BOOL…

– Życzę wszystkim Państwu, by ten Nowy Rok przyniósł spełnienie marzeń. Wszystkiego najlepszego i wszystkiego dobrego – mówił tuż przed północą przewodniczący Sobieraj.

– Dobry wieczór, Stalowo Wolo! – rozpoczął prezydent Nadbereżny. Mówił, że ten Sylwester jest również po to, żeby podziękować mieszkańcom za dobrze wykonaną pracę, za dobry rok dla Stalowej Woli.

– Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu, Stalowa Wola jest niesamowitym miastem. A w tym Nowy 2024 Roku życzę, aby spełniły się wszystkie Wasze marzenia, aby nie zabrakło miłości, aby zawsze panowała zgoda i tak wspaniała atmosfera jak ta dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego tego, co najlepsze. Jesteście wspaniali! Życzę Wam też, żeby jedyny ból, jaki mieć będziecie po tej nocy sylwestrowej, to był C-BOOL – zakończył Lucjusz Nadbereżny, nawiązując żartem do scenicznego pseudonimu didżeja Grzegorza Cebuli.

A po trzydziestu sekundach wybiła już północ, wystrzeliły światła, lasery, snopy iskier, dymy i fajerwerki (te prywatne, bo od 2019 r. miasto nie urządzą już pokazu sztucznych ogni). Wystrzeliły też oczywiście korki od szampanów i płynęła moc noworocznych życzeń składanych sobie przez uczestników Sylwestra na placu Piłsudskiego. Impreza zakończyła się o godz. 2.30 dyskoteką DJ Damiana.

Bale w MDK, prezydenckie życzenia z balkonu

Zwyczaj gromadnego witania Nowego Roku na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli datuje się od 31 grudnia 1994 r. Wtedy to ówczesny prezydent miasta Andrzej Gajec zaprosił w to miejsce na pierwszy Sylwester pod gwiazdami.

Były to czasy, gdy sylwestrowe bale odbywały się jeszcze w Miejskim Domu Kultury (tańczono w holu, a stoły ustawiano w korytarzach, na piętrze i w …szatni). Na placu przed MDK też była muzyka i oczywiście pokazy fajerwerków. Po północy niektórzy balowicze wychodzili więc z MDK na zewnątrz i tu kontynuowali zabawę.

Tradycją stało się też, że kolejni prezydenci Stalowej Woli (od 1997 r. Alfred Rzegocki, a od 2002 r. Andrzej Szlęzak) składali noworoczne życzenia z balkonu MDK. Dla uczestników plenerowego Sylwestra organizowano też konkurs z nagrodami ufundowanymi przez miasto: opróżnione szklane butelki po szampanie i innych napojach należało wrzucić do specjalnych pojemników (wraz z umieszczoną w butelce karteczką z danymi i numerem telefonu). Zaraz na początku Nowego Roku losowano, komu przypadną nagrody, a był to m.in. sprzęt RTV.

Zniesmaczony Szlęzak

Ale po 17 latach, pod koniec 2011 r. prezydent Szlęzak zrezygnował z organizowania Sylwestra na placu Piłsudskiego. Po raz ostatni uczestniczył w nim i składał życzenia w 2008 r.

– To, co widzimy na tym placu, wzbudza odruchy wymiotne. To się mija z celem, żeby stwarzać warunki, by się zeszła grupa paru tysięcy osób, i żeby działo się tam to, co do tej pory się działo: przetaczające się tłumy pijanych małolatów – tak bez ogródek mówił „Sztafecie” w grudniu 2011 r. Andrzej Szlęzak.

Oficjalnej imprezy więc nie było, ale i tak na placu rokrocznie gromadziły się mniejsze lub większe grupy, witające tu Nowy Rok.

De Mono, Kukulska, balony i polonezy

Sylwester na palcu Piłsudskiego powrócił 31 grudnia 2015 r. wraz z nowym prezydentem miasta Lucjuszem Nadbereżnym. Wcześniej, o godz. 19.30 zorganizowano też wtedy Sylwestra dla najmłodszych, zakończonego laserowym pokazem. A sylwestrowa dyskoteka trwała do godz. 1 w nocy. Wrócił też „butelkowy” konkurs.

W Sylwestra 2016 r. na scenie przed MDK wystąpił zespół De Mono, w 2017 r. gwiazdą imprezy była Natalia Kukulska, w 2018 r. z placu wypuszczono familijne balony ze wstążeczkami, z wypisanymi na nich osobistymi życzeniami dla Stalowej Woli i świata, zatańczono też wspólnego poloneza. Odbył się także ostatni pokaz fajerwerków, gdyż z uwagi na dobrostan zwierząt miasto zrezygnowało z sylwestrowego huku, choć dalej Stalową Wolą wstrząsają tej nocy pirotechniczne popisy mieszkańców.

Sylwester w 2019 r. (także z lasowiackim polonezem) był ostatnią przedpandemiczną zabawą na placu Piłsudskiego, co nie znaczy, że przez trzy kolejne lata było tu wtedy zupełnie pusto. Oficjalnie jednak miejska impreza pod gwiazdami powróciła na plac 31 grudnia 2023 r. Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, miasto nie urządza już jednak „butelkowgo” konkursu.

***

Naga prawda o witaniu w Stalowej Woli Nowego Roku jest też taka, że zaraz po północy, 1 stycznia 2012 r., dwójka… golasów obiegła tzw. rondo przy hotelu Stal.

– Zaczęły ostro strzelać fajerwerki, wychyliłem się przez okno i zobaczyłem dwie nagie postacie biegnące wokół ronda. Chyba była to para: mężczyzna i kobieta. Przebiegli rundkę, stanęli i zaczęli się ubierać. Może chodziło o jakiś zakład – opowiadał „Sztafecie” pan Henryk, który z X piętra pobliskiego wieżowca obserwował ten noworoczny popis golasów.