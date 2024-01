W sobotę 6 stycznia ulicami Stalowej Woli przeszedł Orszak Trzech Króli. Na czele, zgodnie z tradycją, pojawili się trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar, a za nimi podążali mieszkańcy Stalowej Woli. Wierni wyruszyli z rozwadowskiej fary do parafii Matki Bożej Królowej Polski.

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana jest też świętem Trzech Króli. W wielu miejscowościach uroczystość świętowana jest w formie Orszaku Trzech Króli.

Scenariusz ulicznych jasełek jest wszędzie bardzo podobny. Głównymi postaciami w pochodzie są trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar, którzy prowadzą wszystkich przybyłych uczestników do stajenki w poszukiwaniu Jezusa.

Orszak rozpoczął się o godz. 11.00 Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, a następnie mieszkańcy Stalowej Woli wyruszyli ulicami: Rozwadowską, Al. Jana Pawła II. Na placu przy konkatedrze w Stalowej Woli wraz z trzema królami pokłonili się Nowonarodzonemu Jezusowi.

Tegoroczny Orszak Trzech Króli skupił się na żłóbku Nowonarodzonego. Jak zaznaczają organizatorzy hasło „W jasełkach leży” jest fragmentem XVII wiecznej kolędy „Nowy rok bieży” i nawiązuje do rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez św. Franciszka z Asyżu, które odbyły się w miejscowości Greccio we Włoszech. W związku z tym, szczególna uwaga w tym roku została zwrócona na żłóbek, nazywany dawniej jasłem, który ubogi i prosty zachęca do pochylenia się nad potrzebami drugiego człowieka.