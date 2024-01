Do redakcji „Sztafety” napisali stali czytelnicy, którzy na co dzień mieszkają poza Polską, w Holandii. Podzielili się swoimi świątecznymi przeżyciami – jedni spędzili te dni poza krajem, z dala od bliskich, innym udało się tu przyjechać i mogli ten wyjątkowy okres Bożego Narodzenia przeżywać razem z rodziną. Czym polskie Boże Narodzenie różni się od holenderskiego?

Ewelina i Marek Pietrasikowie:

– Święta Bożego Narodzenia w tym roku spędzamy w Holandii, z dala od rodziny i przyjaciół. Kerstfeest, Kerstmis, Kerst, czyli Boże Narodzenie w Holandii ma charakter świecki, a zatem inny niż w Polsce. Dla nas, chrześcijan, ten czas jest szczególnie ważny i mocno to przeżywamy. Począwszy od wigilii, gdzie ważnym zwyczajem jest łamanie się opłatkiem, składanie życzeń oraz śpiewanie kolęd.

W Holandii, niestety, ten dzień jest dniem zwykłym. Dla mnie, czyli dla Polki, która wyniosła tradycje z domu, to żadna przeszkoda. W tym roku wigilia będzie również w Holandii. Organizuję ją z moją przyjaciółką, i głośno o tym mówię w firmie, w której pracuję. Zresztą nie tylko o tym, ale również o naszych pięknych tradycjach, o których warto pamiętać. Oczywiście ta firma jest przepełniona Holendrami z krwi i kości, więc niektóre rzeczy ich dziwią.

W szczególności to, jak bardzo jesteśmy gościnni. My, zapraszając swoją rodzinę i przyjaciół do stołu, staramy się ich ugościć jak najlepiej. Oni natomiast wolą wyjść do kawiarni na ustaloną wcześniej godzinę. Skromnie pisząc, nie dorównują nam do naszych kulinarnych wyczynów. Warto jednak wiedzieć, że Holandia jest krajem o rozwiniętej gospodarce, co wpływa na podejście wielu Holendrów do finansów i oszczędzania. Przyznaję, że w tym są lepsi. Inną ich zaletą jest bycie po prostu miłym. Nie ważne, czy ktoś ma zły dzień, tydzień bądź miesiąc, zawsze od nich usłyszymy, że jest dobrze. To się nazywa optymizm!

Wracając do klimatu świątecznego, ulice holenderskie miast ożywają wtedy jeszcze bardziej. Czy to możliwe? Otóż tak. Są organizowane jarmarki bożonarodzeniowe, na które przybywają ludzie z całego świata. Centralne place miast zazwyczaj ozdobione są świątecznymi dekoracjami, migoczą kolorowymi światłami, tworząc malownicze krajobrazy, które przenoszą odwiedzających w magiczny świat zimowego cudu. Bynajmniej ja się tak czułam, kiedy tam byłam. Tak samo jak w Polsce, jest okazja do zakupu oryginalnych prezentów świątecznych. Zapach gorącego piernika, prażonych migdałów i tradycyjnych specjałów wypełnia powietrze na jarmarkach bożonarodzeniowych w Holandii. Stoiska z jedzeniem oferują rozmaite przysmaki, takie jak gofry, kiełbaski, ciastka korzenne i inne smakołyki.

Dobrze znaną tradycją jest przygotowywanie świątecznego stollenu, czyli słodkiego chleba wypełnionego rodzynkami i pastą migdałową, ale to nie wszystko – pieką również indyka na pierwszy dzień świąt. W tym roku moi holenderscy goście posmakują polskich smaków. O tym to jeszcze do „Sztafety” napiszę.

Ola Cwynar:

– Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będziemy spędzać w Polsce wspólnie z naszą rodziną. Uwielbiamy ten magiczny okres w roku i z niecierpliwością do niego odliczamy.

Doceniamy ten czas w szczególności za to, że możemy wspólnie spotkać się z najbliższymi i razem z nimi świętować. To okres pięknych tradycji a dla nas, chrześcijan, to najradośniejsze święto w roku – narodziny Jezusa Chrystusa. Naszymi planami, a jednocześnie marzeniem, jest powrót do Polski w nasze piękne Bieszczady.

Iza Tomczyk:

– Święta Bożego Narodzenia to jedyny czas, kiedy spotkania rodzinne nabierają innego charakteru. Przy wigilijnym stole spotykamy się całą rodziną. To czas kiedy jesteśmy dla siebie życzliwsi i czujemy otaczającą nas atmosferę świąt.

Choć obecne święta będę spędzać poza granicami kraju i daleko od mojej rodziny, to również będą to święta dla mnie jedyne, wyjątkowe i niepowtarzalne, ponieważ będę je spędzać po raz pierwszy ze swoją córeczką Lilianką i w gronie najbliższych przyjaciół. Mimo, że z dala od rodzinnego domu, to w sercu i w pamięci mam najbliższych zawsze przy sobie.

Święta Bożego Narodzenia najbardziej lubię za tę wyjątkową atmosferę, nic tak nie nadaje świątecznego charakteru jak bożonarodzeniowe dekoracje, migające światełka, ozdoby, świąteczne pyszności i oczywiście choinka, na której zawisną kolorowe bombki, łańcuchy, światełka; pod którą znajdziemy świąteczne prezenty, a bez nich nie ma Świąt Bożego Narodzenia! Wręczanie świątecznych prezentów to ważny moment każdego wigilijnego wieczoru, zarówna dla dzieci, jak i dorosłych. Czas Bożego Narodzenia to nie tylko chwile spędzone z rodziną, ale również okazja do pielęgnowania rodzinnych, polskich tradycji.

Postanowienia noworoczne, jak co roku każdy ma i ja również, jednak w tym roku nie będę skupiała się na zrzuceniu z wagi zbędnych kilogramów, nauki innego języka obcego i ograniczeniu słodyczy, bo każdego roku te postanowienia nie dochodzą do skutku. W przyszłym roku będę starać się doceniać i cieszyć się z każdego dnia, dążyć do szybkiego powrotu do Polski, wybudować swój malutki wymarzony domek, złapać chwilę relaksu w ciepłych krajach i żyć w zdrowiu i szczęściu z moją rodziną i najbliższymi.