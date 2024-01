Ósme stalowowolskie spotkanie z poezją przybierze charakter refleksyjny, ale też pełen nadziei i wiary w to, że liryka potrafi ocalić. Wydarzenie zaplanowano na 14 stycznia na godz. 12. Spotkanie z poezja odbędzie się w Rozwadowskim Domu Kultury “Sokół”.

Siostry Karmel – Henryka i Ilona – dwie młode dziewczyny, pochodzące z rodziny żydowskiej, w czasie II wojny światowej trafiły z dobrego domu do krakowskiego getta, a następnie obozu w Płaszowie, Skarżysku-Kamiennej i Lipsku. Swego rodzaju ukojenie odnalazły w wierszach. Jak pisze Jakub Apenszlak w słowie wstępnym do tomu „Śpiew za drutami” autorstwa sióstr Karmel wydanym w 1947 roku: „Poezja jest tu ucieczką, schronem, sposobem duchowego ocalenia”. A Emma Herdzik w pracy magisterskiej poświęconej ich twórczości zaznacza: „Siostry straciły wszystko, ale wybrały słowa jako sposób własnego ocalenia”. Z kolei sama Ilona Karmel w wywiadzie udzielonym w 1951 roku powiedziała: „Wszyscy przeżywali te straty. Nie potrafiłam o tym opowiadać, więc zaczęłam pisać poezje. (…) Z czasem to stał się sposób na zachowanie siebie, dowód dla mnie samej, że jestem jeszcze człowiekiem, nie tylko numerem”.

Henryka i Ilona Karmel przetrwały wojenny czas, a swoje dorosłe życie związały ze Stanami Zjednoczonymi. Wyszły za mąż, obie dalej pisały, ale już nie wierszem, a prozą. Ilona wydała powieść „An Estate of Memory”, którą uznano jedną z najważniejszych relacji opisujących doświadczenia Żydówek podczas Holokaustu.

Temat styczniowego Krakowskiego Salonu Poezji w Stalowej Woli zaproponowała Emma Herdzik – pochodząca z naszego miasta aktorka, która przeczyta poezje w towarzystwie Adrianny Kieś. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Zofia Gustowska. O warstwę muzyczną zadbają Albert Stensen i Michał Zaborski.