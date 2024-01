W czwartek, 4 stycznia kilka minut po godzinie 11, przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła drugoligowa Stal Stalowa Wola.

Pod nieobecność trenera Ireneusza Pietrzykowskiego, który początkiem grudnia 2023 poddał się zabiegowi endoprotezy stawu biodrowego i do pracy wróci w połowie stycznia, zajęcia prowadził jego asystent, Maciej Jarosz oraz pozostali trenerzy ze sztabu szkoleniowego. W zajęciach wzięło udział 25 piłkarzy.

Może zostać, może wrócić…

Zabrakło także na czwartkowym treningu pięciu piłkarzy, którzy byli kadrze drużyny w rundzie jesiennej: Jakuba Kowalskiego, Adama Przybka, Oliviera Sukiennickiego – dołączyli do zespołu dzisiaj oraz Kosei Iwao, który otrzymał zgodę klubu na dłuższe wolne, a także Lucjana Klisiewicza, któremu skończył się okres wypożyczenia z Puszczy Niepołomice i napastnik rozpocznie przygotowania z 14. drużyną PKO Ekstraklasy. Nie znaczy to jednak wcale, że zostanie w Niepołomicach na rundę wiosenną… Wszystko zależy od tego, jak będzie prezentował się na treningach i jaką decyzję podejmie trener Puszczy Tomasz Tułacz i zarząd klubu z Niepołomic.

Zostawić Klisiewicza czy ponownie go wypożyczyć. Jeżeli Puszcza podejmie decyzję o kolejnym wypożyczeniu swojego młodzieżowca, to może on wrócić do Stali, ale też może być wypożyczony do innego klubu. W tej sprawie wszystko powinno wyjaśnić się do połowy stycznia.

Nie król strzelców, to wicekról!

Nie było Klisiewicza na pierwszym treningu „Stalówki”, ale uczestniczył w zajęciach ewentualny jego następca – Sebastian Strózik. 24 latek jest zawodnikiem Wisły Płock, do której trafił z Cracovii, a w sezonie 21/22 był piłkarzem Resovii.

W ubiegłym sezonie Strózik zdobył dla rezerw Cracovii 18 bramek i zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców. Za Hubertem Antkowiakiem z Podhala, który zdobył jedną bramkę więcej, którym Stal interesowała się po zakończeniu rundy jesiennej i ukazaniu się informacji o wycofaniu sponsora głównego z finansowania Podhala, ale temat jest już chyba nieaktualny.

Stal do rundy wiosennej przygotowywać będzie się na swoich obiektach. W pierwszym sparingu (20 stycznia) jedenastka trenera Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się ze Starem Starachowice, którą prowadzi były wieloletni piłkarz „Stalówki”, Tadeusz Krawiec i którego piłkarzem jest były kapitan naszego zespołu, Sławomir Duda. Tego samego dnia rozegrany zostanie także drugi sparing, rywalem będzie inny zespół 3 ligi grupy IV, Czarni Połaniec. Obydwa spotkania odbędą się w Stalowej Woli.