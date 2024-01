Te psiaki czekają na swoich nowych właścicieli.

Omen to młody ok. 1,5-roczny, średniej wielkości, wesoły psiak. Omen jest bardzo przyjazny do ludzi. Uwielbia spacery również w towarzystwie innych spokojnych psów.

Ivi to cudna, młodziutka ok. 1,5-roczna, nieduża sunia. Ivi jest bardzo wesoła i energiczna. Niezwykle przyjazna do ludzi, z większością psów dobrze się dogaduje. Ivi uwielbia długie spacery, również w towarzystwie innych fajnych psów.

Malina to piękna, średniej wielkości, 1,5-roczna sunia. Malina jest bardzo przyjazna do ludzi, dobrze dogaduje się ze spokojnymi psami. Jest bardzo energiczna, uwielbia zabawę i długie spacery. Malina to idealna towarzyszka dla spokojnych osób lubiących długie spacery.

Kontakt z sprawie adopcji:

Przytulisko Psia Przystań tel. 602-199-204

Alina ma około 1,5 roku. To pies o silnym charakterze. Ładnie chodzi na smyczy, zna podstawowy komendy. Szuka opiekuna, który będzie z nią pracował i poświęci jej uwagę.

Ela to około 3 letnia sunia. Waży 12 kilogramów, jest małym pieskiem. Przyjazna, bardzo wesoła, ładnie chodzi na smyczy. Czeka na nowy dom.

Roki to cudowny półtoraroczny piesek. Jest zaszczepiony i wykastrowany. Waży 30 kilogramów. Doskonale dogaduje się z innymi psami, szuka kontaktu z człowiekiem. Ładnie chodzi na smyczy.

Kontakt w sprawie adopcji:

Tel. 693-909-344