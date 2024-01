– Rozpoczynamy akcję zbiórki poświątecznych, żywych choinek. Drzewka będą zbierane z terenu Stalowej Woli od następnego tygodnia. W zabudowie jednorodzinnej choinki należy wystawić w dniach odbioru bioodpadów wyznaczonych z harmonogramu tj.: 10, 11, 12 stycznia oraz 7, 8 ,9 lutego. Mieszkańcy bloków mogą wystawić choinki obok osiedlowych pergoli najlepiej dzień przed datą odbioru bioodpadów, a dodatkowy odbiór choinek z osiedli odbędzie się 17 stycznia – informuje MZK w Stalowej Woli

Choinki powinny być pozbawione ozdób i doniczek. Drzewek nie należy wrzucać do koszy, a postawić przy pergoli w widocznym miejscu. Cięte drzewka są odpadami biodegradowalnymi, więc nie powinny trafiać do czarnych kontenerów. Drzewka można również zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, a te które trafią na Zakład Przetwarzania Odpadów posłużą do produkcji „Glebowitki”.

Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na zakup drzewka w donicy i nie mają możliwości zasadzenia go do gruntu, mogą przynieść choinkę do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. 1-go Sierpnia 18A. Tam, pracownik Zakładu Zieleni Miejskiej po oględzinach rośliny i ocenie stanu jej korzeni, zdecyduje czy drzewko nadaje się do posadzenia. Największe szanse na przyjęcie się będą miały rośliny regularnie podlewane, przechowywane w niskiej temperaturze i o dużej wilgotności powietrza. Zostaną one posadzone na terenie miasta.

A co ze sztucznymi drzewkami? Te mniejszych rozmiarów należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, większe plastikowe choinki należy postawić obok pergoli w dniu odbioru gabarytów. Zmotoryzowanych MZK zachęca do przywiezienia ich do Rupieciarni, skąd trafią do bezpiecznej dla środowiska utylizacji.