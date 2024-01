Kolejna transza pieniędzy w ramach świadczenia wychowawczego 800+ trafiła do rodziców. W środę, 3 stycznia, na ich konta ZUS przekazał ponad 562 mln zł – informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wzrosło do 800 zł. Zmiana ta nastąpiła z urzędu.

Pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł zostały wypłacone na rachunki bankowe i trafiły do rodziców już pod koniec grudnia 2023 r. Była to kwota ok. 568 mln zł.

“W środę, 3 stycznia wypłacono 562 mln zł. 4 stycznia zaplanowano przelewy na łączną kwotę 561 mln zł, a 8 stycznia do rodziców trafi 561 mln zł” – mówi profesor Uścińska.

“Łącznie w czterech terminach stycznia wypłacimy świadczeń 800+ w kwocie 2 mld 253 mln zł” – dodaje szefowa ZUS.

Rządowy program “Rodzina 500 plus” działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Uprawnieni otrzymają wypłaty w tych samych terminach co dotychczas, ale w nowej wysokości. Zostaną także poinformowani o tym elektronicznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć tylko drogą elektroniczną przez internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy – dodaje W. Dyląg rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.