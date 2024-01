1 stycznia 2024 roku w namiocie pneumatycznym Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbył się charytatywny mecz piłkarski, w którym wystąpili byli wychowankowie i byli zawodnicy Stali Stalowa Wola, m.in. Mieczysław Ożóg, Wojciech Nieradka i Jan Cios, a więc piłkarze, którzy mają w swoim CV grę na najwyższym w Polsce poziomie rozgrywkowym.

Jedna drużyna założyła do gry zielone koszulki, a druga ubrała czarne. Czarnych poprowadził były piłkarz i trener „Stalówki” Piotr Brzeziński, a Zielonych jego brat bliźniak, także były zawodnik i szkoleniowiec Stali, Leszek Brzeziński.

Chociaż spotkanie miało charakter charytatywny to nikt w nim nogi nie odstawiał. Przez pełną godzinę toczyła się twarda walka o piłkę i każdy centymetr plastikowego boiska. Czasami nawet za ostro traktowali się piłkarze obydwu jedenastek, na szczęście obyło się bez kontuzji.

Mecz zakończył się remisem 6:6. Wynik nie miał jednak żadnego znaczenia. Najważniejszy był cel wydarzenia, a była nim zbiórka pieniędzy dla 7-letniego Damiana Wojtaka, który od 6 miesiąca życia walczy z guzem mózgu, z glejakiem skrzyżowania nerwów wzrokowych i pasm wzrokowych. Ma za sobą operację i chemioterapię. Niestety, pomimo że lekarzom udało się uzyskać stabilizację guza, to nie udało się zahamować powiększania torbieli znajdujących się obok niego. Chłopiec cały czas pozostaje pod opieką onkologów i okulistów. Ze względu na zaburzenia i ograniczenia wywołane ciężkim leczeniem wymaga również pomocy innych specjalistów. Raz w miesiącu uczestniczy w kilkudniowej terapii we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka Niewidomego w Ośrodku w Laskach koło Warszawy.

Drużyna Zielonych: Damian Wojtak, Jacek Partyka, Paweł Kaczmarczyk, Albert Dziura, Robert Tofilski, Kacper Piechniak, Dariusz Lenart, Grzegorz Lenart, Wojciech Nieradka, Mieczysław Ożóg, Julian Cupak, Mariusz Myszka, Przemysław Bednarz, Mariusz Domaradzki, Krzysztof Krawczyk.

Drużyna Czarnych: Jacek Orliński, Jarosław Szelest, Artur Lebioda, Tomasz Telka, Radosław Brzyski, Wojciech Dziura, Lukasz Wolak, Kamil Kurek, Jan ios, Mateusz Nowak, Kamil Garbacz, Bartosz Horajecki, Tomasz Fijarczyk, Piotr Młynarczyk, Dariusz Bartnik, Krystian Chmiel, Krzysztof Buczek, Krzysztof Domaradzki.

Sponsorami akcji byli: Miasto Stalowa Wola, ATS, HSW SA, Studio Fryzur Agnes, Heaven&Hell, FizjoSport Tomasz Fijarczyk, MarMir – Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, firma budowlana z Kamienia, Dom-Art, Malex – hurtownia wędlin, konserw i drobiu, OK-Bud – usługi budowlane Jarocin, Expert – firma remontowo-budowlana Krzysztof Domaradzki

Pomóc Damianowi można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Santander Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: „2852 pomoc dla Damiana Wojtaka”