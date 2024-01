W sobotę (6 stycznia) ulicami Stalowej Woli przejdzie Orszak Trzech Króli. Stalowowolanie w taki sposób będą świętować uroczystość Objawienia Pańskiego już po raz kolejny. W 2024 roku orszak wyruszy pod hasłem „W jasełkach leży!”.

Orszak rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, a następnie mieszkańcy Stalowej Woli wyruszą ulicami: Rozwadowska, Al. Jana Pawła II. Na placu przy konkatedrze w Stalowej Woli wraz z Trzema Królami pokłonią się nowonarodzonemu Jezusowi.

– Zachęcamy do udziału całe rodziny! Każdy może się przyłączyć do Orszaku Trzech Króli, stając się nie tylko biernym widzem, ale aktywnym uczestnikiem wydarzenia. Będzie to piękny czas radości, wspólnoty, pokoju i życzliwości . Mile widziane przebrania w stroje pasterzy, aniołów, rycerzy, dam dworu w orszakach poszczególnych królów. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koronę oraz śpiewnik z kolędami – zachęcają organizatorzy.

Na zakończenie orszaku odbędzie się wspólne kolędowanie, ciepły posiłek, a także konkurs na najpiękniejsze przebranie orszakowe. Szczegóły i regulamin umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń.