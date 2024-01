W sylwestrowy wieczór stalowowolscy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który przejechał na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze patrolujący teren Stalowej Woli zauważyli kierującego samochodem marki Skoda, który na skrzyżowaniu ul. Chopina z Al. Jana Pawła II przejechał na czerwonym świetle. Policjanci udali się za samochodem z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Kierowca nie zatrzymał się tylko zaczął uciekać. Na ul. Mieszka 35-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Następnie wysiadł z pojazdu i zaczął uciekać. Stalowowolscy funkcjonariusze kontynuowali pościg za mężczyzną pieszo i zatrzymali go.

Okazało się, że zatrzymany jest mieszkańcem województwa śląskiego. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. 35-latek został zatrzymany w areszcie.

Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz niezatrzymania się do kontroli, do których się przyznał. Za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.