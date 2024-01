Powiat stalowowolski ogłosił przetarg na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1015R Jamnica – Zbydniów na odcinkach od km 6+495 do km 6+650, od km 6+860 do km 7+127,10 od km 7+180 do km 7+850,70 w m. Zbydniów. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację tego zadania. Oferty można składać do 9 stycznia.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, remontu nawierzchni istniejących zjazdów, remontu istniejących poboczy i elementów odwodnienia, oraz pozostałych robót towarzyszących w celu uzyskania kompleksowego efektu związanego z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

W stanie istniejącym na obszarze objętym opracowaniem funkcjonuje droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,50 m, wyposażona w pobocza gruntowe, lokalnie rowy odwadniające, zjazdy do posesji. Na odcinkach dojazdowych do przejazdu kolejowego droga posiada nawierzchnię z płyt żelbetowych o szerokości jezdni 7,00 m. Stan techniczny drogi jest niezadowalający z uszkodzeniami w postaci spękań, zapadlin, wyboi, ograniczających przejezdność i komfort jazdy, co może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.