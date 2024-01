Pod koniec grudnia 2023 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem otrzymała nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA P410.

Zakup tego nowoczesnego i bardzo potrzebnego sprzętu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dzięki Gminie Jeżowe.

– Od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania samochodu minęło 5 miesięcy. Umowę podpisaliśmy 30 czerwca 2023 roku, a samochód faktycznie odebraliśmy 30 listopada 2023 r. Od tamtego czasu aż do 18 grudnia samochód znajdował się w depozycie, trzeba było go zarejestrować i dopilnować pozostałych formalności – powiedział Leszek Rogala prezes OSP Jeżowe.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy będzie bardzo przydatny dla straży w przypadku awarii, pożarów lub innych sytuacji potrzebujących szybkiej reakcji. To duże wsparcie dla jednostki OSP Jeżowe w przeprowadzanych przez nich akcjach. Dzięki temu zwiększy się poziom bezpieczeństwa w gminie Jeżowe oraz w całym powiecie niżańskim.