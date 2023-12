W wigilijną noc 1976 r., z zimną krwią i na oczach 30 świadków, niedaleko Połańca w ówczesnym województwie tarnobrzeskim, zamordowano troje ludzi. Zabójców długo chroniła lokalna zmowa milczenia. To była jedna z najbardziej niewiarygodnych i okrutnych zbrodni w historii polskiej kryminalistyki.

Jest północ z 24 na 25 grudnia 1976 r. – w kościele św. Marcina w Połańcu zaczyna się pasterka. Wcześniej przy rynku miasteczka stanęły dwa autobusy: san i autosan, którymi na pasterkę przyjechali mieszkańcy pobliskiej wsi Zrębin. Wynajął je 48-letni Jana Sojda, zamożny i wpływowy gospodarz z tej miejscowości, nazywany nawet królem Zrębina. Ale ok. 30 osób pozostaje w sanie i zamiast iść do kościoła, pije wódkę.

W czasie pasterki ze świątyni wychodzą trzy osoby: 18-letnia Krystyna Łukaszek (z d. Kalita) będącą w piątym miesiącu ciąży, jej brat, 12-letni Mietek oraz jej mąż, 25-letni Stanisław Łukaszek. Od ciotecznej kuzynki Krystyna usłyszała w kościele: „Krycha, twój ojciec rozrabia w domu po pijaku, wracajcie szybko do chałupy”. O dyskretne wywabienie kuzynki poprosił ją Jan Sojda.

Wujku, nie zabijaj mnie!

Cała trójka przy padającym śniegu rusza więc pieszo do oddalonego o 4 km Zrębina. Po drodze dogania ich Fiat 125p i dwa autobusy spod kościoła. W sanie, razem z podpitymi pasażerami jedzie Jan Sojda, jego 34-letni szwagier Józef Adaś (jako kierowca) oraz 28-letni zięć Stanisław Kulpiński. Autosanem kieruje Maciej Wysocki, fiata prowadzi drugi zięć Sojdy, 27-letni Jerzy Socha, a pasażerkami są córki Sojdy – żony Sochy i Kulpińskiego. O tym, co wkrótce się wydarzy, wie tylko Jan Sojda i jego najbliżsi.

Jakieś dwa kilometry za Połańcem fiat potrąca Mietka Kalitę, ten krzyczy, a do rannego podbiega Krystyna i Stanisław. Wtedy Sojda i Adaś katują Stanisława kluczem do odkręcania kół i metalowym prętem. Gdy ofiara pada z roztrzaskaną głową, zbrodniarze rzucają się w pogoń za uciekającą w pola Krystyną.

– Wujku, nie zabijaj mnie! Zabiliście mi męża, zostawcie chociaż mnie matce – błaga Sojdę ciężarna 18-latka (Kalitowie i Sojdowie byli spokrewnieni). Na próżno. Używając klucza, szwagrowie bestialsko mordują dziewczynę.

Ale to jeszcze nie koniec tej makabry. Przy drodze, ze złamaną nogą leży i jęczy potrącony 12-letni Mietek. Sprawcy wyciągają go na środek jezdni, a fiat kierowany przez Sochę miażdży dziecku głowę. W aucie cały czas siedzą żony Kulpińskiego i Sochy!

Sceny jak w horrorze

Cała ta makabra rozgrywa się na oczach około 30 osób siedzących w sanie. Początkowo niektórzy próbują wybiec z autobusu, ale w drzwiach staje zięć Sojdy, Stanisław Kulpiński. Grozi, że jeśli ktoś wyjdzie, to spotka go los „Kalitowych dzieci”. Prokuratura ustaliła też, że pasażerom grożono pistoletem, ale później nie udało się tego przełożyć na dowód procesowy.

Z sana wydostało się jednak trzech mężczyzn, między innymi Henryk Witek. To on półtora roku później, jako piąty zasiądzie na ławie oskarżonych. Według ustaleń prokuratury, gdy Sojda i Adaś mordowali w polach Krystynę, Witek podbiegł zaciekawiony i poświecił latarką. Widział bestialską zbrodnię, ale nie zareagował.

Po okrutnym mordzie, sprawcy nakazują wszystkim osobom z sana przejść do autosanu. Przerażeni i pijani ludzie posłusznie wykonują ten rozkaz. Tymczasem Sojda i Adaś wciągają ciała do sana, a do pomocy zmuszają także Henryka Witka. Oba autobusy ruszają w stronę Zrębina i zatrzymują się jakieś dwieście metrów przed pierwszymi zabudowaniami.

Tu ciała Stanisława i Mietka sprawcy układają na drodze, a Józef Adaś przejeżdża je autobusem, po czym podrzucają je do rowu. Ma to świadczyć, że doszło do wypadku drogowego. Zwłoki Krystyny sprawcy obnażają dla upozorowania gwałtu i kładą za sanem.