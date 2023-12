– Bajzel, niekompetencja i ogromne straty finansowe – tak według byłego prezydenta Stalowej Woli Andrzeja Szlęzaka, wygląda obecnie sytuacja w Hucie Stalowa Wola. Jego zdaniem, wynika to ze skrajnego upartyjnienia tego zakładu przez PiS oraz z fatalnej decyzji o zakupie wielkiej ilości haubic w Korei Południowej, konkurencyjnych wobec stalowowolskiego Kraba, decyzji podjętej przez rząd Morawieckiego. Huta Stalowa Wola SA wydała w sprawie zarzutów Szlęzaka specjalne oświadczenie (zamieszczamy je poniżej), nazywając te oskarżenia „fałszywą narracją” i domagając się od ich autora sprostowań i przeprosin.

13 grudnia Andrzej Szlęzak zwołał konferencję prasową. Mówił, że przez ostatnie lata byliśmy karmieni przez PiS propagandą sukcesu, że HSW jest w znakomitej sytuacji, że rząd daje ogromne pieniądze i może być tylko lepiej, że wszystko w Hucie działa jak należy. Tymczasem, jak stwierdził, z HSW zrobiono partyjny zakład, gdzie zatrudnia się według pisowskich znajomości, a nieprawomyślni są wzywani – jak w PRL-u – na rozmowy wychowawcze. Konieczna jest więc – jak to ujął – „depisyzacja Huty Stalowa Wola”.

– Huta jest firmą źle zarządzaną i może mieć poważne kłopoty. Ale o tym się nie mówi. Parlamentarzyści PiS, którzy tak lubili się fotografować na tle Krabów, nie zrobili nic, by Hucie zapewnić przyszłość i stabilne funkcjonowanie – mówił Andrzej Szlęzak.

Bardzo zła sytuacja, obciążająca finansowo HSW, ma być też w należących do niej zakładach w Dęblinie i

sanockim Autosanie. Według Szlęzaka, Huta trwoni tam pieniądze, a zakłady te bardzo źle rokują.

Skandalem nazwał też sytuację w dawnej cywilnej części HSW, przejętej niedawno przez Hutę od chińskiego LiuGonga.

– Poza Zakładem Zespołów Napędowych, od kilku miesięcy kilkaset ludzie nic tam nie robi. Hale nie są

przygotowane do produkcji zbrojeniowej. Według moich informacji, to nicnierobienie, polegające na tym, że ludzie przychodzą do pracy i grają w karty, kosztowało do tej pory Hutę 30 mln zł. To jest skandal i to nadaje się do prokuratury – grzmiał Andrzej Szlęzak.

Drugim tematem konferencji była sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie od miesięcy protestują polscy kierowcy i rolnicy. W tym przypadku Szlęzak zarzucił będącej już w opozycji ekipie PiS, całkowitą bierność i zupełny brak dbałości o polski interes narodowy

Oświadczenie Huty Stalowa Wola S.A

W odpowiedzi na zarzuty wobec Huty Stalowa Wola S.A., jej Zarządu oraz decyzji właścicielskich przedstawione przez Andrzeja Szlęzaka podczas spotkania z przedstawicielami mediów w Stalowej Woli w dniu 13 grudnia 2023 roku, HSW S.A. oświadcza, że są one fałszywą narracją osoby, która

wykorzystuje w sposób kłamliwy i nieuzasadniony, w swojej politycznej kampanii wyborczej, szereg niepotwierdzonych informacji i plotek na temat działalności Spółki. Huta Stalowa Wola S.A. oświadcza, że

mają one charakter pomówień wobec Spółki i szkalują jej dobre imię. HSW S.A. osiągnęła – zasłużone ciężką, wytrwałą pracą oraz oddaniem załogi, a także jakością swoich wyrobów docenianych przez

żołnierzy, w tym przez artylerzystów na froncie pełnoskalowej wojny – miejsce w szeregu najlepszych firm zbrojeniowych w Polsce.

Nie jest to propaganda, ale fakt zarówno mający odzwierciedlenie w twardych danych biznesowych

zobrazowanych wynikami finansowymi (obok w tabeli), jak też portfelem zamówień mierzonych wartością zaleceń skierowanych do HSW S.A. przez polskie oraz ukraińskie resorty obrony.

Trudno nie inaczej skomentować zarzut o „skrajnym upartyjnieniu spółki” niż jako złośliwą narrację, z

którą trudno polemizować. Załoga HSW jest tak samo zróżnicowana pod kątem poglądów politycznych

jak polskie społeczeństwo, każdy z pracowników ma prawo różnić się pod tym względem, ale nas łączy

wspólna praca na rzecz dobra firmy, a nie polityka.

Nieprawdziwy jest zarzut o zwolnieniu w celu udziału w wiecu politycznym pracowników 2.

zmiany.

Zarzut A. Szlęzaka o nie przygotowaniu zakładu do produkcji zbrojeniowej, zakupionego nie tak dawno, bo w dniu 15 września br. od chińskiego właściciela, świadczy o głębokim niezrozumieniu oraz

kompletnym braku wiedzy na temat skomplikowanej specyfiki i warunków funkcjonowania zakładu produkcji specjalnej i zbrojeniowej. Mimo tego, że pan Szlęzak pełnił niegdyś funkcję Prezydenta

Stalowej Woli i powinien znać warunki funkcjonowania Huty Stalowa Wola będącej przecież

jednym z najważniejszych zakładów przemysłowych w mieście, to brak u niego tak podstawowej

wiedzy o specyfice funkcjonowania HSW dyskredytuje go jako osobę dokonującą oceny intensywnych

zmian rozwojowych zachodzących w ostatnim czasie w Spółce. HSW S.A. informuje zatem, że zakupiony zakład wymaga inwestycji w podniesienie jego kompetencji na poziom odpowiadający wymaganiom wewnętrznym HSW, jak też zleceniodawców. Na ten cel Spółka otrzymała od rządu dokapitalizowanie w wysokości 600 mln zł (pierwsza transza), dzięki któremu jest możliwe zwiększenie mocy produkcyjnych HSW S.A. – zarówno technicznych jak i kadrowych zgodnie z wymogami prowadzenia koncesjonowanej

działalności produkcyjnej.

Co jest realizowane w tym zakładzie według założonego scenariusza i zgodnie z harmonogramem, dlatego ocena wyrażona w naiwnym sformułowaniu „w miarę szybkie podjęcie produkcji zbrojeniowej” świadczy o całkowitym braku realizmu rynkowego i biznesowego ze strony autora tych słów. Z kolei przytoczenie sensacyjnego obrazka gry w karty przez pracowników na terenie zakładu pracy, o ile jest on prawdziwy, może świadczyć o tym, jak wiele jeszcze pozostało do zmiany w przejętym zakładzie, aby osiągnąć złożony cel. HSW S.A. uznaje ze insynuacje opinie A. Szlęzaka – oparte jak sam twierdzi na plotkach – na temat funkcjonowania oddziałów HSW w Dęblinie oraz w Sanoku.

W obu oddziałach realizowane są właściwe im zadania – remonty pojazdów oraz produkcja na rynek

cywilny i obronny. W Oddziale HSW Autosan wdrożona została zupełnie nowa dla tego zakładu

i jego załogi kompetencja – produkcja pojazdów kołowych dla Sił Zbrojnych. W najbliższych

dniach w ramach programu GLADIUS wejdą na uzbrojenie wojska pierwsze wyrzutnie oraz wozy

dowodzenia na bazie pojazdu 4×4 Waran, które powstały w Oddziale w Sanoku.

Nie jest rolą HSW S.A. komentowanie decyzji odnośnie zakupów uzbrojenia podejmowanych przez

rząd. Rolą HSW S.A. jest osiągnięcie oczekiwanych przez właściciela/PGZ S.A./Skarb Państwa strategicznych poziomów mocy produkcyjnych, które zaspokoją potrzeby Wojska Polskiego. Dzięki

ostatnim inwestycjom takie moce HSW S.A. deklaruje.

Fałszywe informacje przekazywane przez A. Szlęzaka do przestrzeni publicznej o domniemanych

problemach HSW S.A. z zachowaniem stabilności finansowej są działaniem na szkodę Spółki, które

mogą skutkować brakiem zaufania ze strony instytucji finansowych i partnerów biznesowych, w tym

zagranicznych wobec HSW. Spółka będzie się domagać od pana Andrzeja Szlęzaka sprostowania

fałszywych pomówień oraz przeprosin – również w przestrzeni publicznej.