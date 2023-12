Prezentujemy przepis na sernik, który pozwoli słodko wejść w Nowy Rok i na pewno ucieszy podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Przepis otrzymaliśmy od Ani.

Najpierw przygotowujemy spód pod sernik. Herbatniki kruszymy w rękach lub blenderujemy, wlewamy roztopione masło i zagniatamy. Wylepiamy dno blachy, na której wcześniej położyliśmy papier. Oczywiście spód sernika może być wykonany tradycyjnie z kruchego ciasta zagniatanego na stolnicy.

Przystępujemy teraz do zrobienia masy serowej. Oddzielamy żółtka od białek. Cukier puder i cukier waniliowy ucieramy z żółtkami na puszystą masę, dodajemy ser etapami, budyń waniliowy oraz zapach cytrynowy.

Białka z odrobiną soli ubijamy i dokładamy do masy. Delikatnie mieszamy, do połączenia składników. Wylewamy na brytfannę i pieczemy w dość wysokiej temperaturze ok. godziny. Po upieczeniu koniecznie zostawiamy w piekarniku do wystygnięcia, wtedy ciasto nam nie opadnie i będzie wysoki sernik.

Składniki na sernik:

1 kg sera „z wiaderka”

1 szkl. cukru pudru

1 cukier waniliowy lub laska wanilii

6 jaj

1 budyń waniliowy

zapach cytrynowy

paczka herbatników ok. 30 dkg

10 dkg masła lub margaryny