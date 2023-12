Jeśli ktoś lubi jabłka w cieście, posmak kwasowości a jednocześnie słodycz dobrym rozwiązaniem jest upieczenie ciasta, które nazywa się „sękaczek”.

Najpierw jabłka obieramy, ścieramy na tarce i smażymy. Wsypujemy do nich galaretki najlepiej cytrynowe lub agrestowe i mieszamy do rozpuszczenia się. Masa jabłkowa będzie czekała do posmarowania upieczonych blatów z ciasta.

Na stolnicy wsypujemy mąkę, cukier puder, margarynę, dodajemy jajka, śmietanę, proszek do pieczenia i zagniatamy. Dzielimy na 3 części i pieczemy każdy osobno.

Po wystygnięciu smarujmy je wcześniej zrobioną masą jabłkową, składamy.

Na wierzch kładziemy gorącą masę orzechową. Orzechy włoskie kroimy na drobne kawałki, dodajemy masło, miód, mleko, cukier kryształ i smażymy do rozpuszczenia składników. Tak gorącą masą orzechową zdobimy nasz „sękaczek”.

Przepis:

35 dkg mąki

25 dkg masła

10 dkg cukru pudru

2 łyżki kwaśnej śmietany (18%)

2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa jabłkowa:

2 kg jabłek

2 galaretki żółte (cytrynowa lub agrestowa)