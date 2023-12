Grochu nie powinno go zabraknąć w naszej diecie, dlatego, że zawiera on dużo witamin ważnych dla naszego zdrowia jak np: witaminy z grupy B (B1, b2, B3, B6 i B9), witaminy A, C, E i K. Groch jest też źródłem białka i innych składników odżywczych niezbędnych dla naszego organizmu. Dlatego warto gotować groch i włączać go do naszych menu.

Przepis na potrawkę z grochu jest bardzo prosty do wykonania. Groch najpierw moczymy przez całą noc. Odlewamy z niego wodę i gotujemy w świeżej wodzie. W między czasie kroimy cebulę i podsmażamy ją na oleju, później dodajemy pokrojona kiełbaskę i tak dusimy. Jak zmiękną nam produkty na patelni dokładamy pokrojona w kostkę paprykę, doprawiamy sola, pieprzem, dokładamy liście laurowe, ziele angielskie i koniecznie czosnek.

Wszystko razem dusimy ok. 1 godziną na wolnym ogniu. Możemy oczywiście dolać niewielką ilość wody żeby nam się nie przypaliło. Jeśli groch jest już prawie ugotowany, co stwierdzamy nabierając go na łyżkę i dmuchając w niego – jeżeli łuski zaczną z niego schodzić to wtedy dokładamy go do naszej potrawy na patelni, mieszamy, dodajemy jeszcze na końcu przecier pomidorowy i dusimy. Wszystkie składniki muszą sobą przejść. Próbujemy, jeśli smak nam odpowiada danie jest gotowe.

Przepis:

2 szklanki grochu łuskanego średniej wielkości

2 cebule

5 krótkich kiełbasek śląskich lub 2 zwyczajne czy toruńskie

3 papryki różnego koloru

przecier pomidorowy

czosnek

sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy

Smacznego