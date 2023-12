42 lata od wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego, 13 grudnia 2023 r. odbyły się w Stalowej Woli okolicznościowe uroczystości upamiętniające to dramatyczne wydarzenie we współczesnej historii Polski, oddające hołd wszystkim ofiarom tej „wojny z narodem”.

O godz. 18.30 w Bazylice Konkatedralnej odprawiono uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz, ks. Edward Madej. Bezpośrednio po niej, podczas recitalu Piotra Ruta, wybrzmiały „Piosenki Solidarności i Stanu Wojennego”.

Pierwsze uroczystości rozpoczęły się jednak już w południe. Wtedy to pod krzyżem przy dawnej bramie nr 3 Huty Stalowa Wola przedstawiciele samorządu, NSZZ „Solidarność” Ziemi Sandomierskiej i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola złożyli kwiaty. Pamiątkowe wiązanki delegacje samorządu i „Solidarności” złożyli także wieczorem, po mszy św. w konkatedrze, pod tablicą błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz pomnikiem św. Jana Pawła II.

– Bez wątpienia ten dzień 13 grudnia to dzień, który ma w nas przywoływać niezbędną pamięć o ludziach, którzy w tym dniu zostali tak bardzo mocno skrzywdzeni. To, co jest najbardziej bolesne w tym dniu, to fakt, że została wypowiedziana wojna własnemu narodowi, przeciwko ludziom, którzy nieśli miłość, przepiękne przesłanie solidarności, wolności, suwerenności. Dzisiaj, 42 lata po tym wydarzeniu, jesteśmy nie tylko zobowiązani do pamięci, aby bohaterów tamtych dni w odpowiedni sposób upamiętnić, ale również, aby wspominać te ideały „Solidarności”, które prowadziły wtedy do tamtych pięknych, przerwanych przez stan wojenny, dni. Trzeba powiedzieć, że wciąż tamte wszystkie postulaty nie zostały zrealizowane, że wciąż idea solidarności, idea wolności jest aktualna. Chcemy również w tym dniu, patrząc w przyszłość, wypowiedzieć ważne słowa towarzyszące błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce – zło dobrem zwyciężaj – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

O godz. 19.30, dla upamiętnienia tych, którzy 42 lat temu cierpieli i ginęli w wyniku represji reżimu generała Jaruzelskiego, w oknie Urzędu Miasta Stalowej Woli po raz kolejny zapłonęło „Światło Wolności”.