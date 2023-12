Końcem grudnia miało miejsce otwarcie i przekazanie zmodernizowanej drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy. Realizacja zadania pochłonęła 935 252,28 zł, z czego 467 626 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota 467 626,28 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego. Modernizacji poddany został odcinek o długości 1,762 km.

– Zdecydowaliśmy się na realizację tego zadania z uwagi na fakt, iż takie były oczekiwania społeczne, zarówno mieszkańców gminy Jarocin, a dosłownie można powiedzieć mieszkańców miejscowości Szwedy, jak również miejscowości Domostawa. Artykułowali nam to radni z tej części gminy Jarocin, a także Członek Zarządu oraz Wójt Gminy Jarocin. Odpowiadając na te oczekiwania, podjęliśmy działania, aby pozyskać środki. Jestem przekonany, że solidność firmy daje gwarancję, że to zadanie zostało wykonane dobrze i będzie służyć mieszkańcom Powiatu Niżańskiego, a w sposób szczególny i bezpośredni, na co dzień mieszkańcom miejscowości Szwedy i Domostawa. Każda inwestycja drogowa cieszy, bo to przede wszystkim większe bezpieczeństwo, to większy komfort przemieszczania się, ale myślę, że też większy prestiż dla danej miejscowości, dla gminy, dla powiatu. Bardzo cieszę się, że udało się nam zrealizować kolejną tak ważną i potrzebną inwestycję drogową. Dziękuję w tym miejscu również Wiceministrowi Panu Rafałowi Weberowi, dzięki któremu pozyskaliśmy środki na realizację tego zadania – mówi Starosta Robert Bednarz.

Inwestycja polegała na remoncie konstrukcji istniejącej nawierzchni, odprowadzeniu wód opadowych z korpusu drogowego, remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej, uzupełnieniu zaniżonych poboczy, remoncie chodnika o długości 84 m oraz remoncie poręczy ochronnych.

Wykonawcą zadania było KONSORCJUM FIRM – Lider: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz. Przedsięwzięcie objęło remont drogi powiatowej Nr 1036R o długości.