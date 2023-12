Moim ulubionym ciastem jest makowiec, który zawiera dużo bakalii, aromatu i koniecznie polewę czekoladową.

Kupuję sypki mak, który zalewam mlekiem i gotuję ok. 1 godzinę. Mak wielokrotnie zwiększy swoją objętość, a mleko całkowicie się wchłonie. Po przestudzeniu, odsączam jeszcze mak, dosłownie 2, 3 łyżki mleka zostanie. Mak mielę w maszynce 2 razy na drobnym sitku. Tak powstała masa makowa jest podstawą do udanego makowca.

Następnie oddzielam żółtka od białek, a wcześniej wyciągnięte masło z lodówki ucieram z cukrem pudrem na prawie białą masę, dodaję po jednym żółtku, ucierając, na przemian dokładam mak i kaszę mannę. Wyłączam mikser, wsypuję bakalie (zmielone orzechy, rodzynki, śliwkę suszoną pociętą), dokładam starte jabłka, miód, proszek do pieczenia i aromat migdałowy.

Wszystko delikatnie mieszam, nie za długo. W między czasie ubijam pianę z białek z odrobiną soli, dodaję do masy makowej i mieszam też delikatnie łyżką drewnianą. Wylewam ciasto na dużą brytfannę, wyłożoną papierem do pieczenia. Piekę w piekarniku ok. 55 minut o temperaturze 180 stopni C. Po upieczeniu polewam gotowa polewą i posypuję kandyzowaną skórką z pomarańczy. Smacznego.

Składniki:

500 g maku (sypkiego)

1 litr mleka

20 dkg masła

8 jaj

30 dkg cukru pudru

5 łyżek kaszy manny

Ok. 60 dkg jabłek koniecznie szara reneta (4 obrane jabłka)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

ok. 30 dkg bakalii (rodzynki, suszona śliwka, orzechy włoskie)

1 łyżka miodu

aromat migdałowy (ok. pół aromatu)