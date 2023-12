Przepyszne ciastka francuskie znakomicie komponują się na sylwestrowym stole pośród innych ciast. Zrobienie ich jest bardzo proste ale rozłożone w czasie.

Przychodząc z pracy, późnym popołudniem rozpoczynamy nasze słodkie robótki domowe. Na stolnicy wysypujemy mąkę, najpierw przesiewając ją, dokładamy masło lub margarynę, siekamy razem.

Następnie wlewamy z kubełków śmietanę tyle ile zabierze i wszystko razem siekamy, mieszamy, nie za specjalnie długo zagniatamy, tylko do połączenia składników. Zlepiamy w jedną kulę i wkładamy na talerz, przykrywamy np. folią spożywczą i wkładamy do lodówki na całą noc czyli ok. 12 godzin.

Wstając i wypijając poranną kawę zabieramy się za nasze ciasteczka. Włączamy piekarnik z termoobiegiem na dość wysoką temperaturę. Wyciągamy ciasto z lodówki, odkrawamy małą część z całego ciasta, wałkujemy go na grubość ok. 0,5 cm i wykrawamy szklanką kółka, księżyce ale też możemy wykrawać różnymi foremkami jak: gwiazdki, bałwanki, choinki itp.. Brytfannę smarujemy lekko olejem i oprószamy mąką, na tak przygotowaną formę będziemy układać nasze wycięte ciasteczka ale najpierw każde z nich moczymy z jednej strony w białku, później w cukrze krysztale i wkładamy do piekarnika.

Pieczemy je ok. 15 minut, w zależności od ustawionej temperatury na ciemno złoty kolor. Wykładamy do wystygnięcia.

Przepis:

1 kg mąki

2,5 kostki masła lub margaryny Palmy

2 kubły śmietany 18% po 300 g

SMACZNEGO